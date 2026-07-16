За довольно короткий срок Михаил Федоров на посту министра обороны сумел реализовать множество важных мер, которые укрепили обороноспособность нашего государства и ослабили военный потенциал врага. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу и последовательную государственную позицию, которой он придерживается во всем, чем занимается.

Видео дня

Что касается будущего министра обороны, могу сказать следующее. Игорь Клименко, будучи министром внутренних дел, уделял много внимания и времени фронтовым вопросам: как в сфере МВД, так и в чисто военной сфере. В частности, господин министр активно работал над переходом армии на корпусную систему. Он постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ, и, полагаю, отныне такой подход будет применен к бойцам всех структур, защищающих Украину на передовой.

Игорь Клименко также обладает достаточным опытом и разбирается в налаживании процессов, чтобы навести порядок в вопросе мобилизации и работе ТЦК – одном из критически важных для нашей армии на сегодняшний день.

И последнее по этому поводу. Советую всем критикам "советщины", которые мечтают прикоснуться хотя бы одной фалангой своих пальцев к стандартам НАТО, прочитать книгу адмирала Военно-морских сил США Уильяма Макрейвена "Застелите постель", которую когда-то, в далеком 2017 году, культивировал в "Азове". Да, в "Азове" также существует дисциплина – у нас тоже застилают постели и чистят зубы.

1-й корпус НГУ "Азов" продолжает выполнять поставленные боевые задачи, фронт не падет. Желаю министру успехов на новой должности.