5 проблем пока еще несуществующего правительства Корецкого

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Правительства еще нет, а у него уже есть несколько проблем, которые можно назвать хроническими.

1. Пиар. Как бы это ни было странно, но я на первое место поставлю пиар. Смена правительства мотивировалась тем, что Корецкий – именно тот человек, который спасет нас зимой. К сожалению, это неправда. До отопительного сезона осталось три месяца. Все решения так или иначе уже приняты. Можно, в лучшем случае, внести управленческие коррективы. Но кардинально – все, что нас ждет зимой, – это, прежде всего, заслуги или провалы Шмыгаля, который до сих пор отвечал за перезимовку. Но главное не в этом. Если повторится ситуация прошлого года с обстрелами объектов энергетики – будут глобальные проблемы. Кто бы ни был премьером.

2. Отсутствие программы – это также, отчасти, составляющая пиара. Какой-то магистральной идеи, под которую создается это правительство, не существует. В этом случае стоило бы говорить о наборе идей, где каждое министерство готовит 1–2 программы, которые они реализуют за год. Но, во-первых, как я уже говорил, этого нет, а во-вторых, мы увидим это не раньше, чем через пару месяцев в виде программы деятельности правительства. И что там будет, сейчас можно только догадываться.

3. Главной болезненной точкой станет Минобороны. И дело здесь не только и не столько в фигуре Михаила Федорова, сколько в фигуре Клименко. Если бы вместо Федорова был предложен любой авторитетный военный, всё пошло бы совсем по другому сценарию. Хотя до голосования ещё несколько часов. Может, что-то и изменится.

4. Невидимая рука Ермака. По странному стечению обстоятельств из правительства ушли все те, кто был оппонентом Ермака, или те, кто, по его мнению, его предал. Фактор Ермака, которого там может и нет или он минимален, все еще будет играть свою важную роль.

5. Смена правительства – это сброс напряжения в обществе. Неподготовленная или неудачная смена правительства сразу же загоняет это самое правительство в негативное информационное поле. Даже если это правительство ничего не сделало.