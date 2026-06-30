"Спросил, дорогое ли кольцо". Как сын и бывший муж Наталки Денисенко отреагировали на ее помолвку через год после развода

На днях украинская актриса Наталка Денисенко обручилась со своим избранником, манекенщиком Юрием Савранским, а теперь стало известно, как на это событие отреагировали ее сын Андрей и бывший партнер Андрей Фединчик. И 8-летний мальчик, и артист совершенно спокойно восприняли новость об изменениях в личной жизни знаменитости и не делали из этого драму.

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Общаясь с подписчиками в Instagram-stories, Денисенко отметила, что сын давно воспринимал Юрия Савранского как ее мужа, поэтому даже не понял, зачем тот сделал предложение руки и сердца. По ее словам, мальчик наладил хорошие отношения с манекенщиком, поэтому не был удивлен их помолвкой.

"Андрейка вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот очень хорошо на него влияет", – отметила звезда.

Определенную холодность по отношению к новости о помолвке Денисенко и Савранского проявил Андрей Фединчик. Он подчеркнул, что после развода не следит за личной жизнью бывшей жены, однако ее решение перевести отношения с предпринимателем на новый уровень не стало для него неожиданностью. Соответствующее заявление актер сделал в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Я не интересуюсь ее жизнью. Мы общаемся исключительно из-за сына. И общаемся нормально. А все, что касается ее личной жизни, я не обсуждаю и за этим не слежу. Все к этому шло. Это было ожидаемо", – высказался артист.

Напомним, что Юрий Савранский сделал предложение Наталке Денисенко во время отдыха в Турции 25 июня. Манекенщик попросил актрису выйти за него замуж возле Аполлона в городе Сиде, в ответ на что услышал заветное "да". Свидетелем романтического момента стал сын Наталки Денисенко.

Ранее актриса в течение восьми лет состояла в браке с Андреем Фединчиком. В их отношениях была официально поставлена точка 8 мая 2025 года, а процесс разрыва не обошелся без скандалов. Андрей Фединчик публично обвинил бывшую супругу в том, что она завела роман на стороне. Артист не назвал имени "любовника" Денисенко, но вскоре после развода она подтвердила отношения с Савранским.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталка Денисенко рассказала об изменениях в ее отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком.

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