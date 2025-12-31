Победительница 'Холостяка' и бывшая девушка 'Терена' Инна Белень выходит замуж: жених делал ей предложение трижды

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень объявила о помолвке. Ее избранником стал мужчина, которого она знала еще со школьных времен.

О важном событии в своей жизни блогер сообщила 30 декабря в Instagram, опубликовав личное фото с кольцом и признавшись, что сказала любимому "да" только с третьей попытки.

Избранником Инны стал Яловенко Иван. По словам Белень, мужчина делал ей предложение трижды – в марте, августе и ноябре. Именно третья попытка стала решающей. Первое предложение руки и сердца он сделал через приложение "Дія" во времена, когда эта функция только появилась в приложении.

В своем посте в InstaStories Инна призналась, что долгое время не была готова к браку: "Надо вам рассказать веселую историю под названием "с третьего раза она все же решилась", потому что я была из серии "замуж больше не хочу". Попытка в марте, попытка в августе и вуаля в ноябре это – твердое "да".

Также блогер поделилась личной историей знакомства с будущим мужем. По ее словам, они знают друг друга еще с 2002 года, когда учились в одной школе. В 2013-м между ними уже было общение, однако тогда отношения так и не начались.

"И вот 2025 год – ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди", – добавила Белень.

В мае этого года Белень едва ли не впервые публично показала нового возлюбленного, опубликовав романтическую фотосессию. Тогда она призналась, что рядом с ним чувствует себя спокойно и уверенно, а эти отношения кардинально отличаются от предыдущих. В посте волонтер отмечала, что мужчина стал для нее опорой, не пытаясь "спасать", а просто оставаясь рядом.

Вероятно, тогда Белень намекала на свой предыдущий опыт отношений с общественным деятелем Александром Будько, известным как "Терен", который был главным героем 13-го сезона "Холостяка". После завершения проекта вокруг пары возникло немало споров.

Впоследствии блогер Елена Мандзюк заявила, что отношений между Инной и Александром фактически не было, а слухи об их романе назвала мифом. Она также отрицала какое-либо влияние на их общение и объяснила, что публично высказалась только тогда, когда, по ее мнению, ситуация начала вредить репутации ветерана.

