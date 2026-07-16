США будут проверять уровень тестостерона у военнослужащих: мужчины какого возраста будут проходить проверку

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в армии США солдаты, достигшие 30-летнего возраста, будут обязательно проходить медицинские тесты на дефицит такого гормона, как тестостерон. Используя слоган "Министерство обороны с высоким уровнем тестостерона", чиновник заверил, что новый скрининг военнослужащих обеспечит им "правильный уровень тестостерона для наилучшего функционирования".

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Об этом Хегсет сообщил в сети Х. В свою очередь в Bloomberg отметили, что заявление министра прозвучало на фоне "усилий администрации Трампа по снижению стигматизации лечения низкого уровня тестостерона".

Что сказал Хегсет

"Я санкционирую новую программу скрининга на дефицит тестостерона для наших военнослужащих, чтобы обеспечить вам надлежащий уровень этого гормона для достижения максимальной боевой готовности. Как известно, современное поле боя жестоко и безжалостно. Оно требует максимальной психологической и умственной готовности, и благодаря раннему выявлению соответствующих показателей здоровья мы помогаем вам поддерживать высочайший уровень боевой эффективности и оказываем вам такую же поддержку, какую вы оказываете этой стране, – самую лучшую", – заявил глава Пентагона.

Заявление Хегсета в сети вызвало множество комментариев и вопросов. Например, сразу несколько военных спросили главу Пентагона, "перестанет ли он красить волосы, когда у него нормализуется уровень тестостерона".

Но, к сожалению, ни на один из комментариев Хегсет не ответил.

О чем идет речь

Согласно заявлению главы Пентагона, американские военнослужащие в возрасте от 30 лет будут проходить обязательные ежегодные тестирования в рамках медицинских осмотров, а военнослужащие в возрасте до 30 лет смогут принять участие в программе по собственному желанию.

В случае выявления гормонального дисбаланса военнослужащим будет предложена (необязательная) программа лечения, в частности заместительная терапия тестостероном.

Такая терапия "должна быть добровольной" и направлена на "восстановление и оптимизацию" естественных способностей, отметил американский чиновник.

Почему это важно для американцев

Как пишет Bloomberg, заявление министра прозвучало на фоне "более широких усилий администрации США по снижению стигматизации, связанной с лечением низкого уровня тестостерона".

Считается, что заместительная терапия тестостероном может улучшать уровень энергии, сексуальную функцию, настроение, плотность костной ткани и мышечную массу у мужчин с подтвержденным дефицитом гормона.

В то же время доказано, что такая терапия имеет потенциальные побочные эффекты, в частности может влиять на фертильность, вызывать акне, задержку жидкости в организме, увеличение количества эритроцитов и другие осложнения.

Что предшествовало

Еще в 2019 году учреждения здравоохранения в США исследовали возможное влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение боевой эффективности военнослужащих в экстремальных условиях. В выводах исследований отмечалось, что такая терапия может помочь преодолеть часть физических и психологических последствий, с которыми сталкиваются военнослужащие при выполнении задач.

Как сообщал OBOZ.UA, Пит Хегсет инициировал отставку одного из ключевых американских военных командиров в Европе. Речь идет о генерале Кристофере Донахью, который играл важную роль в координации помощи Украине в противодействии российской агрессии.

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