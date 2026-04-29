Победительница 'Холостяка 13' Инна Белень впервые стала мамой и показала видео с родов

Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень впервые стала мамой. У нее родилась дочь.

Девочка появилась на свет 28 апреля, о чем блогер сообщила в своем Instagram, опубликовав видео с родов и первые кадры с младенцем. Белень поделилась фрагментами из родильного зала, а также моментами первых минут после рождения ребенка.

На видео зафиксировали, как медики передают младенца матери, а также первые эмоции супругов. Имя дочери родители пока не разглашают.

Роды были партнерскими – рядом с Белень все время находился ее муж Иван Яловенко. На обнародованных кадрах видно, что он поддерживал жену во время процесса.

После рождения ребенка пара сделала первые совместные фото уже в статусе родителей и вместе с дочкой. В этот момент Инна лежала на больничной койке, держа на руках младенца, а ее избранник стоял рядом.

"Спасибо, что сделала нас мамой и папой", – подписала блогерша опубликованное видео.

В комментариях под постом собрались многочисленные поздравления от подписчиков и знакомых пары. Пользователи желают семье здоровья и легкого восстановления после родов:

Известно, что беременность Инны Белень проходила с осложнениями. В конце срока врачи зафиксировали двойное обвитие пуповиной – в частности вокруг ножки и тела ребенка. Из-за этого блогеру рекомендовали госпитализацию, а также рассматривали возможность стимуляции родов, поскольку они не начинались вовремя.

"У малыша двойное обвитие, еще и через ножку и все тело. Это не страшно, но сам факт: роды не начинаются, у нее обвитие, я морально уже устала и нужно ложиться в больницу", – рассказывала Белень незадолго до родов.

Ранее блогер также делилась подробностями течения беременности, в частности отмечала, что за этот период набрала около 25 килограммов. Она открыто говорила о физических и эмоциональных трудностях, связанных с ожиданием первенца.

Справка. Инна Белень – украинский блогер и волонтер из Харькова, которая получила известность после участия в "Холостяке 13". Главным героем сезона был военнослужащий Александр "Терен" Будько, однако после завершения проекта их отношения продлились недолго.

Впоследствии Белень возобновила общение со своим знакомым со школьных лет Иваном Яловенко. Их отношения быстро развивались, и уже в начале 2026 года пара официально поженилась. О предстоящем пополнении в семье стало известно во время постшоу "Холостяка".

Ранее OBOZ.UA писал, что 36-летняя актриса Анна Сагайдачная стала многодетной мамой. О своей третьей беременности она узнала уже на пятом месяце.

