Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года было попыткой Офиса президента смягчить удар, нанесённый раскрытием схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спасал репутацию президента от "Миндич-гейта", и, я уверен, он не мог этого не понимать.

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Через несколько месяцев кризис более или менее улегся, и, очевидно, потребность в услугах Федорова отпала.

Не буду комментировать, насколько Михаил Федоров был эффективным министром. Но констатирую очевидный факт: во время войны ключевое Министерство обороны используется как пиар-инструмент Офиса Президента. Когда уже четвёртый министр обороны, так же как ранее главнокомандующий Валерий Залужный, увольняется без каких-либо объяснений причин, это либо какая-то глубокая стратегия, либо банальный непрофессионализм.

Украина находится в глубоком управленческом кризисе. Все видят, что Михаил Федоров или Юлия Свириденко увольняются очень легко и без каких-либо объяснений, тогда как, например, Андрея Ермака увольняли с трудом и только после обысков НАБУ. Министры назначаются и увольняются без какой-либо государственной стратегии, в зависимости от настроения в отдельных кабинетах на Банковой.

И именно это является самой большой проблемой для всего общества. Ведь безответственность неизбежно приводит к оторванности от реальности. Во время войны это несет очевидные риски не только для власти, но и для всей страны.

Власть ведет себя так, будто на календаре до сих пор весна 2019 года. Но как минимум с февраля 2022 года у нас совсем другая страна. Мы никогда не сможем добиться уважения к своему государству со стороны других, если сами не уважаем свою страну, ее законы и её людей.