"Решения принимаются исходя из лояльности, а не на основе данных": Федоров рассказал о своём конфликте с Сырским. Видео

Михаил Федоров заявил о конфликте и разногласиях в сотрудничестве с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, проблемы возникли после решения президента оставить Сырского на должности.

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Об этом Федоров рассказал на собственном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию мероприятия ведет "Суспильне".

Федоров утверждает, что определяющим фактором при принятии отдельных решений иногда становится уровень лояльности командиров к руководству, а не эффективность подразделений.

Отдельно Федоров обратил внимание на отношение к командирам, демонстрирующим высокие результаты. По его словам, вместо того чтобы распространять их успешный опыт, таких военных могут перегружать бюрократическими процедурами, ограничивать их возможности или применять к ним дисциплинарные взыскания.

Еще одной проблемой он назвал бюрократическое противостояние между Министерством обороны и Генеральным штабом. По словам Федорова, в течение шести месяцев команде Минобороны не удалось создать центр компетенций и изменить организационную структуру из-за отсутствия согласований со стороны Генштаба.

Он заявил, что процесс затягивался из-за формальных замечаний, споров относительно названий структурных подразделений и нежелания привлекать новых специалистов с нестандартными подходами. За всё это время, по словам Федорова,в Министерство обороны удалось перевести лишь нескольких человек.

"Когда президент сказал, что как Верховный главнокомандующий принял решение оставить Сирского на посту главнокомандующего, я это решение принял и сказал, что буду учиться работать с ним, потому что нашим клиентом является украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться, а Сырский оказался не готов открыто говорить о проблемах", – заявил Федоров.

По словам Федорова, главнокомандующий, напротив, проводил личные встречи, "плел интриги" и искал причины в якобы заказанных информационных кампаниях, а не в происходящих событиях.

Федоров также заявил, что Сырский поставил ультиматум и , по его мнению, вместо поиска асимметричных путей для победы над Россией допустил раскол внутри страны.

При этом он подчеркнул, что сам не выдвигал требований в формате "или я, или Сырский". По его словам, после решения президента он решил продолжать работать и "стараться побеждать с таким главнокомандующим".

По его словам, он предлагал заменить Сырского и главу Генштаба Андрея Гнатова. Федоров подтвердил, что его команда предложила "кардинальное решение — смену главнокомандующего и начальника Генштаба".

Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для войск до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

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