Дань финской сауне: перевод песни "Bara bada bastu", которой прогнозируют победу на Евровидении 2025
Для того чтобы достойно представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение артисты готовят разножанровые треки. Одни создают лирические композиции с глубоким смыслом, а кто-то, наоборот, предпочитает более веселые мотивы и шутливые тексты. Вторую стратегию выбрала для себя шведская группа KAJ, которая появится на международной арене 69-го музыкального соревнования с юмористической песней Bara bada bastu о финской сауне.
Кстати, именно этому коллективу букмекеры прогнозируют победу. Шансы артистов завоевать желанное первое место на сайте Eurovisionworld оценивают аж в 41%. OBOZ.UA переведет, о чем будут петь KAJ, а также расскажет о главных событиях финала в онлайн-хронике
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Bara bada bastu – первая полностью шведскоязычная песня, с которой исполнители представят свою страну на Евровидении с 1998 года. Над созданием конкурсной композиции работали участники группы KAJ Кевин Гольмстрем, Аксель Оман, Якоб Норргорд, а также несколько других авторов. Работа относится к музыкальному жанру эпадунка, возникшего в Швеции в начале 2000-х, и сочетает в себе поп, электронику и фольк. Трек является данью финской сауне.
Перевод песни Bara bada bastu
Часы бьют, время пришло
Все заботы исчезнут мгновенно
Лучшее место для тела и души
Четыре стены из деревянных панелей
***
Ооо, е-о-е-о
Наше полено греет так же хорошо
Ооо, е-о-е-о
Как танго с Арьей Сайонмаа (финская певица. - Ред.)
***
Мы будем париться, париться
Пара вверх – и весь стресс прочь сегодня!
Мы – братья по раскалившейся сауне на сто градусов, ну да!
Просто париться, париться
Поддавай пары – пусть пот аж летит!
О, париться, его!
***
Сауна
Сауна (Да, точно, да)
***
Лий еще воды, пусть пар поднимается
Тик-так, тик-так – сколько выдержишь?
Девяносто градусов – мы почти там
Перке́ле, железо уже раскалено!
***
(о, е-о, е-о)
Пот течет, да, да (О, е-о, е-о)
Один, два, три – сауна!
***
Мы будем париться, париться
Пара вверх – и весь стресс прочь сегодня!
Мы – братья по раскалившейся сауне на сто градусов, ну да!
Просто париться, париться
Поддавай пары – пусть пот аж летит!
О, париться!
***
Просто париться, просто париться
Просто париться, просто париться, просто париться!
Просто париться, просто париться
Просто париться, просто париться, просто париться!
Кстати, победа группы KAJ на шведском Нацотборе вызвала возмущение у певца Монса Сельмерлева (Måns Zelmerlöw). В 2015 году он принес Швеции первое место на Евровидении с песней Heroes. На этот раз исполнитель решил снова вернуться на отбор своего государства, подготовив трек Revolution, отвечающий всем стандартам песенного конкурса. Букмекеры страны прогнозировали победу именно ему, однако сердце жюри и зрителей пленила юмористическая песня Bara bada bastu.
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