Дань финской сауне: перевод песни 'Bara bada bastu', которой прогнозируют победу на Евровидении 2025

Для того чтобы достойно представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение артисты готовят разножанровые треки. Одни создают лирические композиции с глубоким смыслом, а кто-то, наоборот, предпочитает более веселые мотивы и шутливые тексты. Вторую стратегию выбрала для себя шведская группа KAJ, которая появится на международной арене 69-го музыкального соревнования с юмористической песней Bara bada bastu о финской сауне.

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Кстати, именно этому коллективу букмекеры прогнозируют победу. Шансы артистов завоевать желанное первое место на сайте Eurovisionworld оценивают аж в 41%. OBOZ.UA переведет, о чем будут петь KAJ, а также расскажет о главных событиях финала в онлайн-хронике

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Bara bada bastu – первая полностью шведскоязычная песня, с которой исполнители представят свою страну на Евровидении с 1998 года. Над созданием конкурсной композиции работали участники группы KAJ Кевин Гольмстрем, Аксель Оман, Якоб Норргорд, а также несколько других авторов. Работа относится к музыкальному жанру эпадунка, возникшего в Швеции в начале 2000-х, и сочетает в себе поп, электронику и фольк. Трек является данью финской сауне.

Перевод песни Bara bada bastu

Часы бьют, время пришло

Все заботы исчезнут мгновенно

Лучшее место для тела и души

Четыре стены из деревянных панелей

***

Ооо, е-о-е-о

Наше полено греет так же хорошо

Ооо, е-о-е-о

Как танго с Арьей Сайонмаа (финская певица. - Ред.)

***

Мы будем париться, париться

Пара вверх – и весь стресс прочь сегодня!

Мы – братья по раскалившейся сауне на сто градусов, ну да!

Просто париться, париться

Поддавай пары – пусть пот аж летит!

О, париться, его!

***

Сауна

Сауна (Да, точно, да)

***

Лий еще воды, пусть пар поднимается

Тик-так, тик-так – сколько выдержишь?

Девяносто градусов – мы почти там

Перке́ле, железо уже раскалено!

***

(о, е-о, е-о)

Пот течет, да, да (О, е-о, е-о)

Один, два, три – сауна!

***

Мы будем париться, париться

Пара вверх – и весь стресс прочь сегодня!

Мы – братья по раскалившейся сауне на сто градусов, ну да!

Просто париться, париться

Поддавай пары – пусть пот аж летит!

О, париться!

***

Просто париться, просто париться

Просто париться, просто париться, просто париться!

Просто париться, просто париться

Просто париться, просто париться, просто париться!

Кстати, победа группы KAJ на шведском Нацотборе вызвала возмущение у певца Монса Сельмерлева (Måns Zelmerlöw). В 2015 году он принес Швеции первое место на Евровидении с песней Heroes. На этот раз исполнитель решил снова вернуться на отбор своего государства, подготовив трек Revolution, отвечающий всем стандартам песенного конкурса. Букмекеры страны прогнозировали победу именно ему, однако сердце жюри и зрителей пленила юмористическая песня Bara bada bastu.

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