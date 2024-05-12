Стало известно, как проголосовало жюри от Украины на Евровидении 2024: кто получил больше всего и меньше баллов

Жюри от Украины на Евровидении 2024 уже отдали свои баллы странам-фаворитам в гранд-финале. Максимум – 12 баллов – получила Швейцария, которую представил Nemo с песней The Code, а минимум – 1 балл – получил Люксембург с певицей TALI и треком Fighter.

Склад жюри выбирали через приложение "Дія", но личности держали в тайне до самого финала. Баллы, которые распределили между участниками, объявила Джамала. OBOZ.UA расскажет, какие страны попали в десятку лучших выступлений по версии украинских экспертов.

К слову, OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. С хроникой первого и второго полуфиналов можно ознакомиться по ссылкам.

На сцене в Мальме (Швеция) за хрустальный микрофон и возможность представлять песенный конкурс в следующем году в своем государстве соревновались 25 стран: 19 – победители полуфиналов (без дисквалифицированных Нидерландов), "Большая пятерка" и страна-хозяйка – Швеция. Из них избрали десятку лучших.

Баллы профессионального жюри участникам Евровидения 2024 от Украины:

1 балл – Люксембург

2 балла – Италия

3 балла – Португалия

4 балла – Хорватия

5 баллов – Литва

6 баллов – Франция

7 баллов – Германия

8 баллов – Швеция

10 баллов – Ирландия

12 баллов – Швейцария

Стоит добавить, что баллы судей всех стран составляют 50% от общего результата, поэтому, зная по предыдущему опыту, голосование зрителей может полностью изменить результат.

Напомним, украинский дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria выступил под 2 номером в финале, а во время жеребьевки певицы вытащили "выбор продюсера", являющийся нововведением на конкурсе. Это означает, что продюсеры Евровидения самостоятельно определили порядковые номера участников, которые вытащили соответствующий свиток, чтобы финал получился равномерно насыщенным энергичными выступлениями, периодически прерывающимися на лирические баллады.

Ранее OBOZ.UA писал, какие ставки на победителя делали букмекеры перед гранд-финалом. Украина всюду попадала в десятку лучших.

В частности, после выступления в первом полуфинале, состоявшемся во вторник, 7 мая, представительницы Украины прокомментировали проблему, которая едва не разрушила все выступление.

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