Дисквалификация Йоста Кляйна на Евровидении: нидерландский вещатель впервые объяснил, что произошло

Нидерландский вещатель выступил с официальным объяснением относительно "насильственного инцидента", который произошел после второго полуфинала Евровидения 2024 9 мая. Как пояснили в делегации Йоста Кляйна (Joost Klein), который имел все шансы попасть в топ-10, его дисквалифицировали из-за недоразумения между участником и женщиной-оператором.

По словам вещателя, конкурсант направлялся в гримерную, когда его без разрешения начали снимать. Согласно официальному заявлению в X (ранее Twitter), Йост четко дал понять, что хочет уединиться, но съемочная команда европейского вещателя проигнорировала просьбу.

"Это привело к угрожающему движению со стороны Йоста в сторону камеры. Йост не коснулся оператора. Об этом инциденте было сообщено, после чего EBU и полиция начали расследование. Вчера и сегодня мы провели широкие консультации по EBU и предложили несколько решений. Тем не менее, EBU все же решил дисквалифицировать Йоста Кляйна. Мы выступаем за хорошие манеры – пусть не будет никаких недоразумений по этому поводу – но, по нашему мнению, решение об исключении не пропорционально этому инциденту", – говорится в заявлении.

Нидерландский вещатель добавил, что делегация расстроена и разочарована из-за того, что фанаты певца не увидят его в финале.

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Напомним, Йост должен был выступить во время грандиозного шоу 11 мая с хитом "Europapa", который порвал чарты и мог принести участнику место в десятке лидеров. Даже дети пели трек Йоста.

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