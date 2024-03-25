Украинцы смогут выбрать состав Национального жюри на Евровидение 2024. Как проголосовать в 'Дії'

"Суспільне Мовлення" объявило старт голосования за состав Национального жюри Украины на Евровидении-2024. Украинцы смогут выбрать своего фаворита из десяти претендентов. Пятерка кандидатов с самым большим количеством голосов будет оценивать выступления участников международного песенного конкурса из других стран в финале шоу в Мальме, Швеция.

Уже традиционно опрос проходит в приложении "Дія". Он продлится с 25 марта до 10:00 1 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале "Євробачення Украіна".

Отдать свой голос могут все украинцы возрастом от 14 лет. Для этого необходимо зайти в "Дію", выбрать в разделе "Сервіси" – "Опитування" и отдать голос за одного из 10 кандидатов.

За право оценивать конкурсантов из других стран в этом году соревнуются:

FIINKA — певица, актриса и автор песен. Финалистка Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2023. Исполнительница, активно популяризирующая гуцульскую культуру.

Алексей Бондаренко – музыкальный обозреватель, основатель и главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум". Руководит медиа об украинской культуре более 11 лет, за это время был корреспондентом более десяти украинских и зарубежных изданий.

Александр Вареница – пиар-специалист, соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West. Трижды признавался лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards. Работал с Kalush, alyona alyona, ONUKA, O.Torvald (во время Евровидения-2017) и другими артистами.

Ирина Горова — продюсер с более чем 10-летним опытом работы в креативной индустрии. Основательница и CEO музыкального лейбла POMITNI. В 2020 году вошла в список самых успешных женщин Украины по версии Forbes Ukraine.

Елена Коляденко – руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet, продюсер группы Freedom Jazz и KADNAY. Хореограф, неоднократно была режиссером-постановщицей выступлений украинских артистов на Евровидении и больших телевизионных шоу.

Макс Нагорняк – основатель и автор музыкального медиа "Bezodnya Music". Блогер, обозреватель украинской музыки. Член жюри многих украинских музыкальных премий. Победитель MUZVAR AWARDS-2023 в номинации "Музыкальная журналистика".

Анна Свиридова — продюсер и программный директор радиостанций с 25-летним опытом работы. Профессиональная музыка, радио- и телеведущая. Член экспертного совета национальной музыкальной премии YUNA.

Константин Томильченко – креативный продюсер телевизионных проектов "Украина имеет талант", "Х-Фактор", "Маска". Хореограф и судья талант-шоу "Танцуют все!". Неоднократно являлся режиссером-постановщиком выступлений украинских артистов на Евровидении.

Елена Тополя (Alyosha) — певица, композитор и автор песен. Представительница Украины на Евровидении-2010 в Осло. На счету исполнительницы пять студийных альбомов и более десяти престижных премий.

Евгений Триплов — автор и музыкальный продюсер песен для многих украинских артистов, в частности, Тины Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анны Тринчер и других. Шоуранер музыкального реалити-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

Сообщается, что главой жюри автоматически станет кандидат с наибольшей поддержкой в ходе опроса.

По правилам Евровидения состав Национального жюри Украины будет объявлен 11 мая в день гранд-финала конкурса.

Ранее OBOZ.UA писал, что шансы Украины на победу на Евровидении-2024 снизились, а главный конкурент ушел в отрыв. Букмекеры обновили свои ставки.

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