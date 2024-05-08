Зажгли дымовые шашки. Стало известно о случае в зале Евровидения 2024, едва не сорвавшем выступление Jerry Heil и alyona alyona

Представительницы Украины на Евровидении 2024, попавшие в гранд-финал песенного конкурса по результатам голосования зрителей, Jerry Heil и alyona alyona чуть не сорвали свой номер из-за дыма, не позволяющего нормально дышать. Перед конкурсантками выступал представитель Великобритании Olly Alexander, который как раз заканчивал свой номер в пелене.

Несмотря на то, что между выступлениями обеих стран прошла всего-навсего минута, а до чтения рэпа понадобилось еще немного времени, alyona alyona все же пожаловалась, что из-за дымовых шашек она едва могла выступить, чтобы не сбиться и держать дыхание ровным. Видео с ее признанием появилось в TikTok "5 канала".

"Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать, но мы победим", – рассказала реперша, а Jerry Heil добавила: "Алена зачитала просто в нереальных условиях".

На кадрах выступления украинок заметно, как появление alyona alyona на сцене сопровождается скоплением дыма. Вероятно, это было сделано, чтобы придать экстравагантность номеру, эффект туманности на фоне и акцентировать внимание на самой фигуре.

Как выступили alyona alyona и Jerry Heil

Зрителей в зале и у экранов поразили не только песня и сильный вокал украинок, но мощная постановка. Номер украинского дуэта начался эффектным выходом Jerry Heil из разошедшихся скал. Затем к ней присоединилась и alyona alyona. Первая же предстала перед зрителями огромной голограммой. А в финале номера певицы лежали на сцене как будто в окружении других женщин.

Уже перед оглашением результатов первого полуфинала стало известно, что Jerry Heil во время выступления получила небольшую травму – забила колено. Никакой раны на теле певицы не было, однако она пожаловалась, что может иметь синяк.

Травмировалась она, вероятно, когда падала на колени после первого припева. Девушка также показала незначительные синяки, которые получила на сцене, но участницы в совершенстве завершили свою постановку. Ей забинтовали ногу, а на нескольких кадрах заметно, как Jerry Heil растирает пострадавшую часть колена.

За день до первого полуфинала alyona alyona также травмировалась (сломала ноготь и поцарапала колено), но во время проведения репетиции. Реперша упала на сцене, однако не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина. Еврофаны даже увидели в инциденте символизм, ведь именно это олицетворяет номер участниц из Украины – борьбу с трудностями.

Следует отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в первом полуфинале выступили две страны из "Большой пятерки" и страна-хозяин – Швеция.

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