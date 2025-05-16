Во сколько финал Евровидения 2025: время начала самого ожидаемого музыкального события года

Каждую весну миллионы зрителей по всему миру затаивают дыхание в ожидании одного из самых известных музыкальных событий планеты – песенного конкурса Евровидение. В 2025 году это грандиозное шоу пройдет в Швейцарии, ведь именно эта страна одержала победу в 2024-м. Город Базель, который принимает конкурс, уже стал центром внимания для еврофанов, журналистов и музыкантов со всего континента.

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Нынешнее Евровидение обещает быть ярким, эмоциональным и неожиданным. Участники из более 35 стран привезли с собой лучшие музыкальные номера, а зрители готовятся почувствовать настоящий дух соревнования, когда музыка становится мостом между культурами. В финале традиционно встретятся 26 лучших участников, которые прошли отбор через национальные конкурсы и полуфиналы. Среди них также есть Украина.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2025.

Когда состоится Евровидение 2025

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. В нем примут участие 26 стран, среди которых 20 победителей полуфиналов, "большая пятерка" и страна-хозяйка. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Когда выступит Украина

Украина выступит под номером 7. На сцену выйдет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, за которую проголосовали европейские поклонники конкурса в первом полуфинале. Как рассказывали артисты, центральной композицией их трека является надежда на лучшее будущее. Лейтмотивом композиции стал образ птички, символизирующий своеобразное перерождение.

Как прошло выступление представителей Украины в первом полуфинале – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Европейский вещательный союз (EBU) объявил новые правила использования флагов на песенном конкурсе Евровидение 2025. Главное нововведение – ограничение на использование "лишних" флагов на сцене и во время официальных мероприятий. В то же время в зрительном зале теперь действуют значительно более мягкие требования.

Отныне на сцене, во время церемонии открытия, подсчета баллов и на всех официальных мероприятиях можно использовать только официальный флаг страны, которую представляет делегация. Флаг должен быть предоставлен швейцарской телекомпанией SRG SSR. Интересно, что соответствующее правило легализует использование флага России и Палестины в зале.

Также читайте, как представили себя украинцы на открытии Евровидения 2025. Однако без скандала на событии мирового уровня не обошлось. Израильская делегация обратилась в полицию с жалобой на агрессивное поведение пропалестинских демонстрантов.

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