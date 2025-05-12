Открытие Евровидения 2025 обернулось скандалом: одна из участниц обратилась в полицию

Неделя песенного конкурса Евровидение 2025 началась со скандала: во время официального открытия в Базеле израильская делегация обратилась в полицию с жалобой на агрессивное поведение пропалестинских демонстрантов. По словам представителей израильского вещателя Kan, одного из активистов обвиняют в угрозах жизни, плевках и попытке сорвать проезд делегации.

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Инцидент произошел в рамках традиционного парада участников конкурса – так называемой бирюзовой дорожки, который проходил через центр города на расстоянии 1,3 километра. Участники мероприятия, в частности представительница Израиля Юваль Рафаэль, передвигались на старинных трамваях и автобусах. Во время движения израильской делегации один из демонстрантов сел прямо на рельсы перед их вагоном, держа палестинский флаг и надев традиционную куфию.

На другом видео, опубликованном в соцсети Х зафиксировано, как мужчина размахивает флагом, делает жест перерезания горла в сторону израильской делегации и плюет в ее сторону. По информации Kan, это было воспринято как прямая угроза жизни Юваль Рафаэль, которая лично пережила нападение ХАМАС 7 октября 2023 года – во время атаки на музыкальный фестиваль певица пряталась под телами погибших.

"Сегодня днем подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек в куфии и с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваль Рафаэль и членов израильской делегации на Евровидении. Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, сделавшего этот жест и плюнувшего в сторону членов делегации", – говорится в официальном заявлении вещателя.

В свою очередь, Европейский вещательный союз ответил, что не комментирует действия отдельных лиц, а расследование относится к юрисдикции местных властей.

По сообщениям местных служб, в день парада на улицах дежурили более 1300 полицейских. Организаторы отметили, что событие прошло якобы без серьезных инцидентов, однако признали, что возле выставочного центра было остановлено около 150 человек, чтобы предотвратить потенциальный срыв мероприятия. В районе фан-зон, в частности площади Мессеплац, были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Несмотря на это, участники и зрители имели свободный доступ к маршруту трамваев, что позволило демонстрантам оказаться на опасном расстоянии от делегаций.

Напряжение вокруг участия Израиля в Евровидении в этом году не уменьшается. На прошлой неделе более 70 бывших участников конкурса подписали открытое письмо с призывом к организаторам запретить участие страны из-за военных действий в Газе, которые уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. В то же время Европейский вещательный союз ранее заявлял, что конкурс должен оставаться аполитичным и открытым для стран-членов организации.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о 24-летней Юваль Рафаэль, которая чудом выжила во время атаки ХАМАС. Она провела в укрытии под телами погибших более восьми часов, прежде чем ее спасли израильские военные.

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