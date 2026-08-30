Мобилизация с 1 сентября: кому в первую очередь будут направлять повестки осенью

В сентябре призыв в рамках мобилизации будет проходить в плановом режиме. Повестки могут получить военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки или освобождения от военной службы.

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Кроме них, под мобилизацию могут попасть и мужчины, ранее снятые с учета по состоянию здоровья; на это будут влиять результаты повторной ВВК. Подробности сообщили на 24 канале.

Кто может получить повестки в сентябре

24 канал отмечает, что в первую очередь повестки будут направляться мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, не имеющим отсрочки или брони, а также военнообязанным с практическим опытом и офицерам запаса.

Кроме того, на службу могут призвать граждан, которые ранее были сняты с учета по состоянию здоровья, но признаны годными после повторного прохождения военно-медицинской комиссии.

На шансы получить повестку будет влиять и военно-учетная специальность, указанная в военном билете.

Больше всего армия сейчас нуждается в операторах беспилотников, артиллеристах, связистах, медиках, специалистах в сфере информационных технологий и водителях.

Для мужчин в возрасте до 25 лет без опыта службы сохраняется право поступать на службу в ВСУ исключительно на добровольной основе по специальному контракту.

Верхний возрастной предел для военнообязанных в Украине по-прежнему остается на уровне 60 лет. Продолжается обсуждение снижения мобилизационного возраста до 55 или даже 50 лет. Однако для граждан с дефицитными военными специальностями будет сделано исключение.

Распространять всеобщую мобилизацию на мужчин до 25 лет или женщин в Украине не планируют.

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