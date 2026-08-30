Путин продолжит преступления против Украины, пока не будет повержен или убит, – сенатор США Викер

Российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию против Украины по собственной воле. Его противоправные действия будут продолжаться до тех пор, пока путинский режим не потерпит полное поражение.

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Также мир возможен в случае ликвидации российского диктатора. Об этом в социальной сети X заявил американский сенатор от штата Миссисипи, представитель Республиканской партии Роджер Викер.

Поддержка санкций против Москвы

Поводом для заявления американского политика стала реакция канцлера Германии Фридриха Мерца на недавние попытки теракта в аэропорту Лейпцига, в которых Берлин обвиняет Россию.

Немецкое руководство намерено ввести "жесткие ограничительные меры" против РФ за прямые провокации на территории государства-члена НАТО. Викер выразил благодарность главе немецкого правительства за решительность в противостоянии гибридным угрозам со стороны Кремля и назвал действия Берлина примером настоящего лидерства.

Призыв к США и союзникам по НАТО

На пятый год полномасштабной войны сенатор констатировал, что "экономическое и политическое давление на Москву должно только усиливаться". Политик рассказал, что в условиях постоянных провокаций и безрассудных шагов Кремля Соединенные Штаты и их международные партнеры обязаны действовать "максимально решительно".

По мнению Викера, лишь бескомпромиссный ответ и сильная позиция Запада способны остановить дальнейшую эскалацию агрессии и обезопасить Европу от преступных действий российского режима.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время своей поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между американским лидером Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. Ожидается, что к встречам также присоединятся представители США.

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