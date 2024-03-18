Чем болеет Чарльз III и когда последний раз король Великобритании публично появлялся на публике. Фото

В начале февраля 2024 года Букингемский дворец сделал громкое заявление о короле Чарльзу III. Стало известно, что монарх болеет онкологией, однако какой именно формы королевская семья решила не указывать.

И хотя Чарльз сейчас не так часто появляется на публике, занимаясь работой преимущественно "за кулисами", поклонников все равно беспокоит состояние здоровья короля. На фоне этого сетью ходят спекуляции о физическом состоянии сына Елизаветы II. Однако монарх быстро развенчивает какие-либо сомнения: последний раз его видели на публике 13 марта, пишет издание People.

Чарльз III принял в Букингемском дворце баронессу Скотланд – генерального секретаря Содружества наций, в день альянса, который отмечают во второй понедельник марта.

В этом году праздник пришелся на 13 число, и несмотря на лечение, король не упустил возможности выйти в люди: прием ограничился лишь частной встречей. Монарх улыбаясь позировал на фото с баронессой, сжимая руку гости.

Согласно придворному циркуляру, король также провел совещание и несколько аудиенций, в том числе с британским премьер-министром Риши Сунаком, однако эти встречи не были сняты на камеру.

Кроме того, 17 марта Букингемский дворец сообщил о намерениях 75-летнего Чарльза посетить отмечаемый в день рождения британского монарха парад "Trooping the Colour", пишет Daily Mail. Уполномоченные лица уже исследуют способы, с помощью которых он мог бы принять участие в церемонии, несмотря на ограничения из-за состояния здоровья.

Предполагается, что решением может стать наблюдение за торжественным зрелищем с трибуны, а не верхом на коне или в карете, как это делала его покойная мать. Мероприятие состоится 15 июня в Лондоне, однако во дворце еще не было принято окончательное решение.

18 марта сеть всколыхнуло известие о смерти Чарльза III, которое оказалось фейком, распространенным РосСМИ. Новость заставила поклонников королевской семьи задуматься над тем, кто станет следующим в очереди на престол. К тому же появились подробности плана "Мост Менай", который будет применен в случае настоящей смерти короля.

В отличие от Чарльза, его невестка Кейт Миддлтон избегает публичности после проведённой в январе операции на брюшной полости. Персона принцессы Уэльской обросла сплетнями: сначала журналисты обнаружили фотошоп на свежем фото Кэтрин, за что ей пришлось извиняться.

Затем таблоиды распространили информацию о любовнице принца Уильяма. Впоследствии королевских супругов впервые после слухов заметили вместе – подробнее в материале OBOZ.UA.

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