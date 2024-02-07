Кто следующий в очереди на трон? Как выглядит британская линия престолонаследия и есть ли там принц Гарри

На днях стало известно, что у короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак, поэтому на период его лечения большую часть королевских обязанностей принял на себя старший сын монарха – принц Уильям. В связи с диагнозом действующего суверена королевская семья будет приспосабливаться к новому графику, а в обществе тем временем возникает все больше вопросов, среди которых: "Может ли король преждевременно отречься от престола и, если это произойдет, как будет выглядеть официальный порядок престолонаследия?"

Не секрет, что первым в списке на престол является уже упомянутый выше принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон, по всей видимости, станет королевой-консортом. Журнал Hello! обнародовал список престолонаследников от первого до девятого и объяснил, в каком статусе окажется нынешняя королева Камилла, если вдруг ее муж умрет или отречется от титула.

Первый в очереди на престол – принц Уильям

После смерти королевы Елизаветы II и коронации Чарльза III принц Уэльский официально стал первым в очереди на престол. Старший сын нынешнего короля родился 21 июня 1982 года в больнице Святой Марии в Лондоне, и сразу нарушил традицию, став первым прямым наследником престола, который родился вне стен дворца.

У Уильяма трое детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Он воспитывает их вместе со своей женой Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской, с которой познакомился во время учебы в Университете Сент-Эндрюс.

Второй в очереди на престол – принц Джордж

Названный в честь отца и деда ныне покойной королевы Елизаветы II, принц Джордж родился в Лондоне 22 июля 2013 года под фанфары и празднования: колокола Вестминстерского аббатства звонили в течение трех часов, а в Грин-парке и лондонском Тауэре раздавались пушечные салюты.

Юный принц унаследовал от обоих родителей любовь к теннису, впервые приняв участие в Уимблдоне в 2022 году, а также сопровождал отца и мать на других крупных спортивных мероприятиях, в том числе на финале Евро-2020. Поговаривают, Джорджа уже готовят к тому, что рано или поздно ему придется занять место на троне.

Третья в очереди на престол – принцесса Шарлотта

Второй ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился 2 мая 2015 года в той же больнице, что ее отец и брат. Несмотря на то, что она младшая сестра Джорджа, Шарлотта, как известно, держит его, а также младшего Луи "в тонусе". Вместе с братьями и родителями она разделяет любовь к футболу.

Мировая экспертка по воспитанию детей Джо Фрост отмечает спокойный и собранный характер Шарлотты, который она использует для того, чтобы держать обоих своих братьев под контролем. "Шарлотта знает правила. Она знает, как держать всех на расстоянии. Бывают моменты, когда я наблюдаю за Джорджем, и он смотрит на свою сестру, и, возможно, в одну минуту он раздражен ею, а затем благодарен за то, что она рядом и напоминает ему о том, как нужно себя вести".

Четвертый в очереди на престол – принц Луи

Самый младший брат Кембриджских, принц Луи, родился 27 апреля 2018 года в той же больнице Святой Марии. Пятилетний принц известен своей игривостью и озорством, как и большинство других детей его возраста. Он – любимец публики, благодаря своей харизме и эмоциональности неоднократно становившийся звездой публичных королевских мероприятий.

Проанализировав поведение принца Луи, Джо Фрост пришла к выводу, что он "очень чувствительный" ребенок. Подобные официальные мероприятия и публичные выходы являются для пятилетнего наследника королевской семьи незаурядным стрессом. Экспертка прокомментировала: "Он возбуждается сильными энергетическими переживаниями и иногда может беспокоиться до такой степени, что его поведение может быть непредсказуемым. Иногда это может быть мило, например, задувать свечи, или дерзко, когда он не хочет делать то, о чем его просят родители ".

Пятый в очереди на престол – принц Гарри

Герцог Сассекский – младший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы. Родился он 15 сентября 1984 года. В 2018 году Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Их первенец, Арчи Маунтбеттен-Виндзор, родился в 2019-м, а дочь Лилибет Маунтбеттен-Виндзор – в 2021-м.

После того, как в марте 2020 года Гарри и Меган отошли от исполнения королевских обязанностей и переехали в Монтесито, США, у общества возник совершенно очевидный вопрос: "Остается ли принц Гарри в очереди на престол?" Как вы могли понять, ответ – да. Эти и другие скандальные истории никак не повлияли на его участие в британской королевской линии престолонаследия.

Шестой в очереди на престол – Арчи

Старший сын Гарри и Меган, Арчи, родился 6 мая 2019 года в Портлендской больнице в Лондоне, а через несколько дней был представлен миру на фотосессии в Виндзорском замке.

Четырехлетний мальчик не только унаследовал рыжие волосы своего отца – он также принял шаловливый характер Гарри и разделяет свой знак зодиака (Телец) со своей прабабушкой, покойной королевой. Внук Чарльза III проживает в Монтесито, Калифорния, со своими родителями и младшей сестренкой.

Седьмая в очереди на престол – Лилибет

Самая младшая в семье Сассекских, она стала первым королевским лицом такого высокого ранга, которая родилась на территории США 4 июня 2021 года.

Имя Лилибет происходит от детского прозвища Елизаветы II, а ее второе имя – Диана – в честь покойной бабушки.

Восьмой в очереди на престол – принц Эндрю

Герцог Йоркский – второй сын и третий ребенок королевы Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского – родился 19 февраля 1960 года в Букингемском дворце, там же, где и его старший брат Чарльз. Ветеран Фолклендской войны с 20-летней карьерой в Королевском военно-морском флоте женился на Саре Фергюсон в 1986 году, и у них родилось двое детей: Принцесса Беатрис и Принцесса Евгения. Супруги развелись в 1996-м.

В 2019 году произошел громкий скандал, из-за которого Эндрю пришлось отойти от королевских обязанностей. Началось все с интервью BBC Newsnight, в котором говорилось о связях герцога с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В феврале 2022-го сын Елизаветы II достиг неразглашенного внесудебного соглашения с Вирджинией Джуффре после того, как она подала иск против Эндрю за якобы три случая сексуального насилия над ней, когда ей было 17 лет и она была несовершеннолетней. Герцог решительно отрицал эти обвинения.

По состоянию на январь 2024 года принц Эндрю подвергся дальнейшей проверке после публикации никогда ранее не виденных документов, касающихся секс-торговца и педофила Джеффри Эпштейна.

Девятая в очереди на престол – принцесса Беатрис

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон родилась 8 августа 1988 года в Портлендской больнице в Лондоне. Сначала она была пятой в очереди на престол, но сейчас занимает девятое место после рождения детей Уильяма и Гарри.

Не являясь членом королевской семьи, Беатрис работает на постоянной основе вице-президентом по партнерству и стратегии в технологической компании Afiniti и известна своим эклектическим вкусом в выборе шляпок. Она вышла замуж за девелопера Эдоардо Мапелли Моцци в июле 2020 года, после того, как их свадьба была отложена из-за пандемии, а в прошлом году родила дочь Сиену Элизабет Мапелли Моцци.

Останется ли Камилла королевой после смерти Чарльза?

Нет, если король умрет раньше своей жены, королева Камилла не станет следующим монархом. Это потому, что она не является членом королевской семьи, родившейся на прямой линии престолонаследия. После правления короля Чарльза III монархом станет нынешний принц Уэльский Уильям. Пока неизвестно, какой титул получила бы Камилла, если бы пережила своего мужа.

Как писал OBOZ.UA, 5 февраля Букингемский дворец сообщил о диагностировании рака у короля Чарльза III. Вид болезни не был поставлен в известность, понятно лишь то, что это связано с недавней операцией и не является раком предстательной железы. Медики заметили это, когда он проходил лечение увеличившейся простаты.

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