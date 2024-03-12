Скандал вокруг Кейт Миддлтон из-за фотошопа получил продолжение: в сеть выложили метаданные того самого фото с детьми

Снимок Кейт Миддлтон с детьми, опубликованный Кенсингтонским дворцом 10 марта, вызвал дискуссию в сети из-за использования фотошопа. Известные фотоагентства были вынуждены удалить его со своих сайтов из-за сомнений в подлинности. Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения.

В частности, на фото были замечены детали, которые выглядели неестественно. Впоследствии принцесса Уэльская призналась, что "экспериментировала с редактированием" фотографии и хотела, чтобы снимок выглядел лучше, пишет Metro. К слову, это первая фотография Кейт Миддлтон с января, ведь жена принца Уильяма выздоравливает после операции на брюшной полости.

На фото можно увидеть неудачный фотошоп у волос Кейт и ее дочери Шарлотты, а также возле рук Джорджа и Луи. Дальнейший анализ изображения, проведенный Sky News, предоставил больше информации о том, когда снимок был отредактирован. Оказалось, что фото было сделано несколько часов после того, как принцессу Уэльскую видела пресса: она покидала Виндзорский замок со своим мужем.

Анализ метаданных фотографии обнаружил, что фото было сохранено в Adobe Photoshop дважды на Apple Mac, но непонятно, было ли оно редактировалось на том же устройстве. Первое сохранение состоялось в 21:54 вечером 8 марта, а второе – в 9:39 утра утром 9 марта.

Изображение было сделано рядом с коттеджем Аделаида, домом семьи в Виндзоре, на камеру Canon 5D mark IV с объективом Canon 50 мм. Ранее сообщалось, что фото сделал Уильям, поэтому его нет на снимке. Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинальное изображение.

По информации инсайдеров Кейт Миддлтон изрядно расстроилась из-за скандала вокруг фото. "Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы извиниться за путаницу, вызванную семейной фотографией", – написала она в соцсети Х (Twitter).

Интересно, что вскоре после шума вокруг фото Уэльских появилась новая тема для обсуждения. В этот раз она касалась известного актера Джонни Деппа, решившего поздравить своего старого друга Роберта Дауни-младшего с первым "Оскаром".

В честь этой звезда "Пиратов Карибского моря" выложил фото с коллегой на своей Instagram-странице. Однако оказалось, что на самом деле снимок – это фейк. Подписчики нашли настоящую фотографию, датированную 1988 годом. Вместо Деппа рядом с Дауни-младшим позирует Сара Джессика Паркер. Джонни быстро удалил фотографию из своего профиля, но фанаты актера успели поделиться конфузом в сети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как принц Уильям впервые показал фото Кейт Миддлтон после операции и обратился к публике от ее имени. Однако в сети появились слухи, будто снимок был сделан давно, что только обеспокоило почитателей королевской семьи. Детальнее – в нашем материале.

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