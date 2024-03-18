Кейт Миддлтон впервые заметили на улице после слухов об измене принца Уильяма и проблем со здоровьем

Слухи из-за длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике превратились в совершенно безумные конспирологические теории, среди которых одна из самых популярных – "измена" принца Уильяма. Инсайдеры из дворца сообщают, что принц и принцесса Уэльские "ошеломлены и опустошены" необоснованными спекулятивными предположениями поклонников. Кроме того, появилась информация, что 42-летнюю Кэтрин впервые увидели на улице "счастливой и здоровой" в компании своего мужа.

Обнадеживающим известием поделились журналисты The Sun. Кейт и Уильям якобы посещали вместе фермерский магазин в миле от их дома Adelaide Cottage в Виндзоре.

Свидетели заверили, что принцесса Уэльская имела "счастливый, расслабленный и здоровый" вид во время состоявшегося в субботу визита. А накануне, как утверждается в источнике, Кейт и Уильям провели утро, наблюдая за тем, как их дети – десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи – занимаются спортом.

Возвращаясь к фермерскому магазину, то один из свидетелей рассказал журналистам: "После всех слухов, которые ходили вокруг, я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, выглядела счастливой и хорошо себя чувствовала. Детей с ними не было, но это хороший знак, что она достаточно здорова, чтобы спуститься в магазин".

Также во дворце появилась информация, что супруга будущего британского короля планирует присоединиться к своей семье на традиционной прогулке к церкви в Виндзоре в Пасхальное воскресенье.

Стоит заметить, что до этого Кэтрин уже якобы замечали на публике в машине, однако со временем распространились слухи, что это может быть не она, а ее сестра.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители Кенсингтонского дворца тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель, после чего не будет появляться на публике до Пасхи. Загадочная болезнь породила немало слухов среди поклонников британской королевской семьи, однако обстоятельства стали еще более странными после публикации фото Кэтрин с детьми ко Дню матери.

Журналисты выяснили, что фото "ненастоящее". Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения, которые доказали наличие фотошопа на снимке. Однако самое интересное, что после удаления неудачно отредактированного кадра, дворец отказался публиковать оригинальную фотографию, поскольку, вероятно, ее просто нет.

Ситуация привела к росту спекуляций и конспирологических теорий о местонахождении Кейт. Одна из них – измена принца Уильяма. Адепты этой теории считают, что будущий король якобы снова крутит роман со своей "деревенской любовницей" Роуз Хэнбери.

Усилил эту теорию и тот факт, что на скандальном "отредактированном" фото Кэтрин была без обручального кольца, хотя раньше никогда его не снимала.

И хотя Миддлтон в конце концов принесла извинения за "путаницу" с фотографией, репутация короны сильно пострадала, а количество слухов и теорий лишь продолжило стремительно расти.

Как писал OBOZ.UA, поклонники королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок. Впрочем, кирпич позади автомобиля не совпадает по цвету с тем, который можно увидеть сквозь окно машины.

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