Великобритания разработала план на случай смерти короля Чарльза III, у которого обнаружили рак: что означает операция 'Мост Менай'

Из-за диагностики рака у короля Чарльза III вероятность смены власти в Великобритании увеличилась. В случае внезапной смерти Его Величества британское правительство имеет секретный план под кодовым названием "Мост Менай". Подобные процедуры уже проводились с другими покойными членами королевской семьи.

Как сообщает Express, операция продлится 10 дней, включая ключевые события с похоронами короля, официальными объявлениями и восхождением на престол следующего монарха – принца Уильяма Уэльского. Основной идеей создания таких планов является обеспечение плавного перехода передачи власти без казусов и проблем.

Операция получила такое название не просто так. Менай – один из самых выдающихся подвесных мостов Великобритании, соединяющий остров Англии и основную часть Уэльса. Именно эта достопримечательность была выбрана названием предстоящей траурной операции Чарльза III из-за его длительной и близкой связи с этой частью Англии.

Прежде всего, он член королевской семьи, дольше всего носивший титул принца Уэльского – 64 года и 44 дня. Он получил это звание в возрасте девяти лет, но церемония прошла только 1 июля 1969 года, когда Чарльзу III исполнилось 20 лет. С тех пор он каждое лето посещал Уэльс. В частности, свои студенческие годы Его Величество провел в Уэльском колледже и выучил язык и иногда использовал его в речах.

О смерти короля британцы смогут узнать из каскада колоколов, и уже впоследствии трагическое известие произнесут в прямом эфире BBC. Такая же процедура проходила после смерти Елизаветы II: 8 сентября 2022 года в 18:30 журналист BBC сообщил новость общественности. Напомним, королева умерла в 15:10 в замке Балморал в Шотландии.

"Операция мост Менай" будет проходить по такой же процедуре, что и "Лондонский мост", посвященный Елизаветы II. На следующий день после смерти Чарльза III принц Уильям (первый в очереди на престол) обязан произнести речь, и тогда страна вступит в период траура перед похоронами. День смерти короля будет маркироваться как D-Day, а все последующие как D-Day+1 и т.д.

Сначала подобные кодовые названия ввели, чтобы предотвратить огласку новостей о королевской смерти в медиа до официального сообщения. Впрочем, сейчас эти названия стали общеизвестными. Например, гибель принцессы Дианы называлась "Операция Тейского моста", принца Филиппа – "Операция Форт-Бридж", а короля Георга IV – "Гайд Парк Корнер".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на поставленный смертельный диагноз, Чарльз III чувствует себя отлично, поэтому пытается хотя бы минимально выполнять свои королевские обязанности. Еженедельный Тайный совет с премьер-министром он проводит уже в очном формате, хотя состояние здоровья заставляло это делать дистанционно.

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