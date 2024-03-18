Король Великобритании Чарльз ІІІ умер? Откуда в СМИ появилась громкая информация

В СМИ появилась информация, что король Великобритании Чарльз III якобы скончался в возрасте 75 лет. Впрочем, ни сайт Букингемского дворца, ни британские передовые издания, такие как BBC, Daily Mail и другие, не публиковали это сообщение.

Подтверждением этой информации служил якобы скриншот с сайта дворца. Однако он оказался фейком. ИПСО запустили российские СМИ, однако с какой целью – неизвестно.

На российской странице в Википедии уже даже успели добавить дату смерти суверена – 18 марта 2024 года. Однако впоследствии быстро убрали свою ошибку.

Кроме того, в Х (бывший Twitter) начали появляться фото, что над Букингемским дворцом якобы опустили флаги, что может символизировать траур. Снимки оказались старыми.

Что интересно, похожая ситуация уже случалась и с Елизаветой II, когда росСМИ запускали "вброс" о ее смерти.

Как известно, на престол сын Елизаветы II вступил менее года назад. Его коронация прошла 6 мая 2023 года.

Последние месяцы Чарльз III лечится от рака. Болезнь у монарха диагностировали в январе 2024 года.

Известно, что на случай внезапной смерти Его Величества у британского правительства есть секретный план под кодовым названием "Мост Менай". Подобные процедуры уже проводились с другими покойными членами королевской семьи.

Операция продлится 10 дней, что включают ключевые события с похоронами короля, официальными объявлениями и восхождением на престол следующего монарха – принца Уильяма Уэльского. Основной идеей создания таких планов является обеспечение плавного перехода передачи власти без казусов и проблем.

Ранее OBOZ.UA писал о загадочном исчезновении Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости и неудачно отредактированного фото ко Дню матери. Поклонники предполагали, что все из-за "измены" принца Уильяма с его "деревенской любовницей". Впрочем, на днях принца и принцессу Уэльских якобы видели вдвоем на улице. Правда это или нет – неизвестно, однако свидетели дали комментарии, что Кэтрин выглядела "здоровой и счастливой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!