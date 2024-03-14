В сети снова заговорили о 'деревенской любовнице' принца Уильяма на фоне скандала с Кейт Миддлтон: кто такая Роуз Генбери. Фото

Кейт Миддлтон не появляется на публике после своей загадочной операции на брюшной полости, а недавний скандал с отфотошопленным портретом принцессы Уэльской с детьми посеял дикие конспирологические теории о ее местонахождении и причинах длительного отсутствия. Одна из таких в очередной раз привлекла внимание к Роуз Хенбери – "деревенской любовнице" принца Уильяма. Интернет-пользователи и некоторые журналисты делятся предположениями, что будущий король все же изменяет своей жене, хотя прямых доказательств этому до сих пор нет – только слухи, распространяемые еще с 2019 года, когда в сети впервые заговорили об "интрижке" Уильяма из Роуз.

"Королевство было взволновано исчезновением Кейт Миддлтон. Теперь интернет-детективы предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа, будущего короля Британии Уильяма", – прямо сказал комик и шоумен Стивен Колберт во вторничном эпизоде своего вечернего шоу. Об этом пишет New York Post.

Если бы не подозрительный снимок Кэтрин с неудачным фотошопом, никто бы не стал снова говорить о предательстве Уильяма. Впрочем, отсутствие адекватной коммуникации дворца спровоцировало ряд спекуляций вокруг Генбери, Миддлтон и принца.

Кто такая Роуз Хенбери?

39-летняя Хенбери является членом ближайшего окружения Уильяма и Кейт. Ее связь с королевской семьей уходит корнями в глубину поколений, поскольку ее бабушка, леди Элизабет Ламбарт, была одной из подружек невесты на свадьбе покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 1947 году.

С 2009 года Роуз замужем за Дэвидом Роксвейджем, 7-м маркизом Чолмондели. Супруги живут в семейном имении в Норфолке, Хоутон-Холл, недалеко от Анмер-Холла – имении Уильяма и Кейт.

Известно, что маркиз и маркиза общаются с принцем и принцессой Уэльской. Первые присутствовали на государственных похоронах королевы Елизаветы II, а также на коронации короля Чарльза III в мае 2023 года. Их 15-летний сын, лорд Оливер Чолмондели, был одним из почетных гостей на коронации вместе с принцем Джорджем – старшим сыном Уильяма и Кейт. У пары есть еще двое детей: близнец Оливера Александр Гью и восьмилетняя Айрис Марина Алин.

До замужества Хенбери работала научным сотрудником члена парламента от Консервативной партии Майкла Гоува. Она также строила карьеру в моделинге, но после замужества оставила это дело. В настоящее время официальный титул Хенбери – Маркиза Чолмондели.

Слухи об измене принца Уильяма

Слухи о предполагаемом романе между Уильямом и Роуз Хенбери наделали немало шума еще в 2019 году, когда о нем впервые заговорили. Тогда сообщалось, что маркиза Чолмондели – якобы подруга Кейт Миддлтон, и они поссорились как раз в 2019-м. Правда это или только очередные догадки журналистов – так и неизвестно.

В 2022 году аккаунт сплетен в Instagram Deuxmoi опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что "внебрачная связь британской королевской пары является открытой тайной". В сообщении не уточнялось, что речь идет о Уильяме, но поклонники сделали именно такой вывод. Адвокат принца отрицал все догадки, назвав их "ложными и очень вредными".

Более того, поговаривают, что именно "измена" Уильяма стала причиной, по которой принц Гарри и Меган Маркл "вышли" из королевской семьи. Ситуация, как описано в слухах, была следующей: Маркл якобы узнала, что Уильям имеет отношения с Роуз Хенбери и немедленно направилась к Кейт Миддлтон, заявив ей, что терпеть измену – неуважение к самой себе.

Кейт же, прекрасно зная об изменах мужа, напротив, решила пойти к Уильяму и попросила его провести разговор с братом для "вразумления" Меган Маркл. Уильям так и сделал. Говорят, он не очень хорошо высказался в адрес Меган, за что получил по лицу. В конце концов, этот скандал и привел к самой громкой королевской ссоре века.

Как известно, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители Кенсингтонского дворца тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель, после чего не будет появляться на публике до Пасхи. Загадочная болезнь породила немало слухов среди поклонников британской королевской семьи, однако обстоятельства стали еще более странными после публикации фото Кэтрин с детьми ко Дню матери.

Журналисты выяснили, что фото "ненастоящее". Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения, которые доказали наличие фотошопа на снимке. Однако самое интересное, что после удаления неудачно отредактированного кадра, дворец отказался публиковать оригинальный, ведь, вероятно, его нет.

Впоследствии почитатели королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок. Впрочем, кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после выписки принцесса Уэльская будет "работать с кровати", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

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