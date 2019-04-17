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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Во сколько обойдутся дебаты Порошенко и Зеленского: названа сумма

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Стоимость проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля составит от 6 до 8 млн грн.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Расходы лягут на плечи избирательных штабов. Их разделят поровну.

Он подчеркнул, что дебатов в первую очередь хотят сами кандидаты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".

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Во сколько обойдутся дебаты Порошенко и Зеленского: названа сумма

"Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", — сказал Разумков.

Ранее Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом до сих пор стороны не договорились о точной дате проведения дебатов.

Однако в НСК и штабе Зеленского официально не подтвердили договоренность с командой Порошенко.

В "Олимпийском" в то же время отметили, что стадион арендованштабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а вам самим за себя...не стыдно...???Весь мир над вами сегодня потешается...))))))))))))))))))))))))))) страна убогих
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шут и алкаш...и 70 000 дебилов...))))Страна животных...Пускай прилюдно мочу сдадут...на трибуне..
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