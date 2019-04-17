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У скільки обійдуться дебати Порошенка і Зеленського: названа сума

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Вартість проведення дебатів між кандидатами на пост президента України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня складе від 6 до 8 млн грн.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков. Витрати ляжуть на плечі виборчих штабів. Їх розділять порівну.

Він підкреслив, що дебатів у першу чергу хочуть самі кандидати, тому "було би неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".

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У скільки обійдуться дебати Порошенка і Зеленського: названа сума

"Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було би витратити ці ресурси", — сказав Разумков.

Раніше Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". При цьому до цих пір сторони не домовилися про точну дату проведення дебатів.

Однак у НСК і штабі Зеленського офіційно не підтвердили домовленість із командою Порошенка.

В "Олімпійському" у той же час відзначили, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а вам самим за себя...не стыдно...???Весь мир над вами сегодня потешается...))))))))))))))))))))))))))) страна убогих
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шут и алкаш...и 70 000 дебилов...))))Страна животных...Пускай прилюдно мочу сдадут...на трибуне..
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