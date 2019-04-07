Россия не признает президента Украины? Чем это грозит

Комитет нелегитимной Госдумы РФ по делам СНГ поддержал подготовленное фракцией ЛДПР заявление о непризнании выборов президента Украины. Теперь же совет Думы должен вынести решение на пленарное заседание, где российские депутаты проголосуют "за" или "против".

Какие риски это принесет Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Какие формальные основания у РФ?

Недопуск российских избирателей

О возможности непризнания выборов президента Украины-2019 в России заговорили после того, как в феврале президент Украины Петр Порошенко пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на выборные участки.

Петр Порошенко

7 февраля соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

На такое решение резко отреагировали в Кремле, заявив, что у Украины могут быть проблемы с легитимностью выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивал на том, что такую позицию Киева не поддерживают в ОБСЕ. В своем письме в Министерство иностранных дел Украины директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием этого закона.

По ее словам, это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Недопуск российских наблюдателей на украинские выборы также не одобрил и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, заявив, что Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ на выборах, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди могут поставить под сомнение результаты выборов.

В свою очередь МИД Украины напомнило своим международным партнерам, что Россия является страной-агрессором, поэтому отказ российским наблюдателям присутствовать на выборах президента Украины вполне оправдан.

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Закрытие избирательных участков в РФ

Еще один громкий повод, которым воспользовались в России, произошел месяцем ранее, когда по итогам рассмотрения представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года ЦИК закрыла избирательные участки по всей территории России.

Вместо этого украинцам, проживающим в РФ, предложили голосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

В Кремле были возмущены тем, что Украина не дала права голоса более 2,5 млн своих граждан, хотя, по факту, голосовать никто не запрещал.

Выборы не проходили на оккупированных территориях Донбасса

Это еще один момент, который упоминался среди российских политиков и пропагандистов. По их мнению, это нарушило право голоса жителей Донбасса, которых по разным оценкам – от 2 до 4 млн человек.

Выборы в Украине

Впрочем, как проводить выборы на неподконтрольных территориях, там никто не объяснил. Хотя в ЦИК Украины подробно описали, как жители оккупированных территорий смогут проголосовать за президента Украины, и никакого запрета не было.

Позиция Госдумы и Кремля

Все вышеперечисленные факты и стали поводом для того, чтобы за неделю до первого тура выборов президента Украины фракция "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе России внесла в парламент проект постановления о непризнании итогов волеизъявления украинцев.

1 апреля постановление поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, теперь решение за советом Думы – рассмотреть и вынести его на пленарное заседание.

В свою очередь в Кремле крайне осторожно комментируют ход президентских выборов в Украине. По словам пресс-секретаря Владимира путина Дмитрия Пескова, у Кремля нет позиции по предложению парламентариев не признавать президентские выборы в Украине.

Дмитрий Песков

"Какой-то позиции в данном случае нет, это инициатива депутатов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что по конституции все-таки основы внешней политики страны определяются главой государства, президентом", – сказал Песков.

Что от этого Украине?

Исходя из мнений опрошенных OBOZREVATEL российских и украинских политических, общественных и международных экспертов, по сути, принятие такого решения Госдумой РФ для Украины не несет никаких рисков. Более того, украинцам вообще советуют не обращать внимание на решения сумасшедших российских депутатов.

"Риски для Украины сохраняются до тех пор, пока Украину это волнует. Когда-то Россия принимала решение о том, что столица Эстонии Таллинн пишется с одной "н", а эстонцы просили писать с двумя. Был дипломатический конфликт, ноты протеста писали. А потом Эстония повзрослела, повернулась к России спиной, и ее перестало волновать, что там в России принимают", – сказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Я надеюсь, что Украина скоро тоже так поступит, и перестанет интересоваться тем, что там делают эти сумасшедшие депутаты в Госдуме", – добавил он.

Никаких серьезных последствий не ждет от возможного решения Госдумы РФ не признавать выборы президента в Украине и российский журналист Александр Рыклин.

На вопрос, не станет ли это угрозой для продолжения проведения переговоров в минском и нормандском форматах, он ответил: "Мне кажется, что эти форматы – немного изжившая себя история. Никто эти договоренности не выполняет, и Москва в первую очередь. Думаю, если какие-то подвижки и будут происходить, то это случится в абсолютно другой конфигурации".

В свою очередь украинский дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что разного рода переговоры все же сохранятся, несмотря на возможное решение российской Госдумы. Более того, внешнюю политику в РФ, как и в Украине, определяет ее президент, и только от Владимира Путина зависит, будет ли он реализовывать решение российских депутатов в виде решений исполнительной власти.

Владимир Путин

"Консультации и встречи могут происходить даже без взаимного признания, это будет просто другой статус, какие-то неофициальные переговоры, консультации. Но в данном случае они и так происходят, и та же трехсторонняя контактная группа, статус образования которой непонятен, все остальное тоже. Так или иначе в разных статусах переговоры будут вестись", – говорит дипломат.

Не прекратятся встречи и полях различных международных саммитов: "Максимум, что может сделать РФ в этом случае, так это в своих пресс-релизах употреблять такие термины по отношению к украинскому президенту, как "де-факто президент Украины", или "де-факто лидер Украины".

Единственное, что кардинально может затронуть непризнание РФ выборов президента Украины, так это возможность проведения переговоров в "нормандском формате", но и он, по сути, давно заморожен.

"Такая вероятность есть, потому что "нормандский формат" фактически находится в полумертвом состоянии после отравления Скрипалей, проведения выборов президента России в Крыму и инцидента вблизи Керченского пролива. Поэтому накопилось очень много гнева не только в отношениях между Украиной и Россией, но и между Западом и Россией. И сейчас очень неблагоприятные условия для того, чтобы говорить о разблокировании этого переговорного процесса", – считает эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

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