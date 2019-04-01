Выборы в Украине: Кремль сделал первое заявление

Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что кампания еще не завершилась, и это было бы неверно, передает ФАН.

"Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается отношений с Россией. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы победила не партия войны, а партия мира, чтобы можно было поэтапно решать все вопросы, в том числе такой сложный вопрос, как урегулирование ситуации на Донбассе", — сказал он.

Дмитрий Песков ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур, и в него выходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%). Юлия Тимошенко(14,2%) занимает третье место.

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