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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы в Украине: Кремль сделал первое заявление

2.7тЧитать материал на украинском

Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что кампания еще не завершилась, и это было бы неверно, передает ФАН.

"Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается отношений с Россией. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы победила не партия войны, а партия мира, чтобы можно было поэтапно решать все вопросы, в том числе такой сложный вопрос, как урегулирование ситуации на Донбассе", — сказал он.

Новости
Выборы в Украине: опубликованы неожиданные результаты голосования среди военных

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

  • Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур, и в него выходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%). Юлия Тимошенко(14,2%) занимает третье место.

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Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Про партию мира говорят кацапы, которые пришли к нам с войной на Донбасс!! Лицемерие и наглость всегда были присущи кацапне!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чумы Лекарь, Как то по куй, кто будет уничтажать Украину...попрошаенко или клоун!!! А выпасать свiдомо МАНДАйнутую отару будет все равно ЖИ 2 !!!
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Константинов Villi
Константинов Villi
Как-то похуй на их скрепанутые поздравления, признания и т.д.
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