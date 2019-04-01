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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Молчите и завидуйте": Каспаров ярко осадил Россию за интерес к выборам в Украине

10.1тЧитать материал на украинском

Россия и любой ее гражданин не имеет морального права вмешиваться в выборы президента Украины. Ведь в стране-агрессоре давным-давно не существует такого понятия, как свободное волеизъявление.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook российский оппозиционер Гарри Каспаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы", — сказал он.

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

Facebook Гарри Каспарова

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"Учить, как надо голосовать тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдо-оппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать. Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей", — емко добавил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каспаров писал, что россияне наконец-то поняли, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада. Если раньше кремлевская конфронтация с западным миром не задевала российский народ, то сейчас из-за различных санкций они чувствуют ее на своем личном кармане.

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Персона
Гарри Каспаров
Место
Россия
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лаконично.Верно. И назидательно.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ещё одна плесень вылезла.Вот они,одна кодла и название ей - либеральные фашисты.Айдерка Муджабе тоже из этого числа.Всех,кто несогласен с либеральными фашистами - расстрелять,репрессировать и т.п.А несомненно ласогласных с ними(судя по результатам выборов)84%.В России примерно такая же цифра или немного выше.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Про Азербайджан,он ничего не сказал?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Смирнов Алексей, азербайджанцы ваши братья? Наверное как поляки и американцы?
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Семёнов Александр, он-же не азербайджанец,а еврей.Когда ещё был совок он переехал в Москву,а Азербайджан ничего плохого Украине не сделал и не критикует каждый день украинские выборы и т.д..
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