"Молчите и завидуйте": Каспаров ярко осадил Россию за интерес к выборам в Украине

Россия и любой ее гражданин не имеет морального права вмешиваться в выборы президента Украины. Ведь в стране-агрессоре давным-давно не существует такого понятия, как свободное волеизъявление.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook российский оппозиционер Гарри Каспаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы", — сказал он.

Гарри Каспаров Facebook Гарри Каспарова

"Учить, как надо голосовать тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдо-оппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать. Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей", — емко добавил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каспаров писал, что россияне наконец-то поняли, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада. Если раньше кремлевская конфронтация с западным миром не задевала российский народ, то сейчас из-за различных санкций они чувствуют ее на своем личном кармане.

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