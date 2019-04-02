На руку Путину: названы главные риски для Украины после выборов

Дестабилизирующие факторы после выборов в Украине, а также экономические риски создают "пищу" для хаоса и расшатывания ситуации в стране, что отвечает интересам Кремля.

Так о ситуации в Украине пишет влиятельное американское издание The Washington Post. "Между тем Россия намерена планомерно подрывать экономику Украины. Любой дестабилизирующий результат выборов дает пищу для путинского убеждения, что восстание приносит только хаос", – считают журналисты, передает "Укринформ".

Также в статье отмечено, что выборы в Украине привлекают большое внимание со стороны иностранных инвесторов. Они считают определяющим фактором для сохранения инвестиционной привлекательности Украины продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Выборы в Украине "Слово и Дело"

"С учетом того, что Украина часто воспринимается как одна из наиболее уязвимых стран, с развивающейся экономикой, с потенциальной возможностью финансовых потрясений, поддержка со стороны Вашингтона является ключевой для избежания кризиса", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам обработки 97,77% протоколов, на выборах президента Украины Владимир Зеленский получил 30,26% голосов, Петр Порошенко – 15,92%, Юлия Тимошенко – 13,38%.

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