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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

6.3тЧитать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел России едко отреагировали на итоги первого тура выборов президента в Украине, чем нарвались на критику в сети.

Вместо официального комментария внешнеполитическое ведомство страны-агрессора разместило на своей странице в Facebook нелепый ролик с прогнозом погоды в Украине и подписью "В общем, все ясно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свою шутку в МИД РФ объяснили тем, что вынуждены оценивать ситуацию в Украине с помощью средств объективного контроля. Ведь российских наблюдателей на выборы туда не пустили.

Однако подписчики страницы МИД РФ не оценили низкопробного юмора его должностных лиц и атаковали их гневными комментариями.

Мария Захарова

Мария Захарова

"Радио Свобода"

Новости
"Путь демократии": в НАТО отреагировали на первый тур выборов

"Благоразумные россияне завидуют белой завистью Украине, где люди имеют право на выбор", "Выборы в Украине — плевок в рожу российской пропаганде", "Россия совершила и продолжает кровавую агрессию в Украине и еще обижается, почему ее агентов и провокаторов не допустили наблюдателями украинских выборов. Вот уж чья бы корова мычала", "На тему "Как систематически обс*раться в отношениях с Украиной и делать вид, что все под контролем", — с сарказмом подметили в комментариях.

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Похоже на реакцию Чикатило на отказ в участии в расследовании серийных убийств!", "Маша, скоро ваше время кончится", "Какое министерство, такой и прогноз", — продолжают подтрунивать пользователи под постом, которым поделилась спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине. Кроме того, он подчеркнул, что надеется на победу "партии мира".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Camen Victor
Camen Victor
Чья бы мычала. Хуйлопутена 18 лет обсасывают. Скоро как у Леонида Ильича, очко залижут.
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a alexeyon
a alexeyon
Ватники даже не удивляют (( просто дно!!!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Не понимаю, зачем ехидничать с россиян? Мы украинцы сами отстояли свободу, а они ссут. Им нужно лишь сочувствовать, в крови у них "баржи по Волге тягать..."
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