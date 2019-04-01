"Плевок в рожу пропаганды": МИД РФ затравили за нелепый юмор о выборах в Украине

В Министерстве иностранных дел России едко отреагировали на итоги первого тура выборов президента в Украине, чем нарвались на критику в сети.

Вместо официального комментария внешнеполитическое ведомство страны-агрессора разместило на своей странице в Facebook нелепый ролик с прогнозом погоды в Украине и подписью "В общем, все ясно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свою шутку в МИД РФ объяснили тем, что вынуждены оценивать ситуацию в Украине с помощью средств объективного контроля. Ведь российских наблюдателей на выборы туда не пустили.

Однако подписчики страницы МИД РФ не оценили низкопробного юмора его должностных лиц и атаковали их гневными комментариями.

Мария Захарова "Радио Свобода"

"Благоразумные россияне завидуют белой завистью Украине, где люди имеют право на выбор", "Выборы в Украине — плевок в рожу российской пропаганде", "Россия совершила и продолжает кровавую агрессию в Украине и еще обижается, почему ее агентов и провокаторов не допустили наблюдателями украинских выборов. Вот уж чья бы корова мычала", "На тему "Как систематически обс*раться в отношениях с Украиной и делать вид, что все под контролем", — с сарказмом подметили в комментариях.

"Похоже на реакцию Чикатило на отказ в участии в расследовании серийных убийств!", "Маша, скоро ваше время кончится", "Какое министерство, такой и прогноз", — продолжают подтрунивать пользователи под постом, которым поделилась спикер МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине. Кроме того, он подчеркнул, что надеется на победу "партии мира".

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