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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

1.1тЧитать материал на украинском

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский прибыли на НСК "Олимпийский", где состоятся их дебаты перед вторым туром выборов.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Первым возле стадиона появился Зеленский. Он приехал на Mersedes. В кортеже шоумена было пять машин, кортеж сопровождала Нацполиция.

Следом за ним появился и действующий глава государства. В его кортеже насчитали значительно больше автомобилей. Порошенко пришел на стадион со своей супругой Мариной и детьми.

Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

Скриншот из видео

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Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

Скриншот из видео

Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Место
Украина
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