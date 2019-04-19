Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский прибыли на НСК "Олимпийский", где состоятся их дебаты перед вторым туром выборов.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.
Первым возле стадиона появился Зеленский. Он приехал на Mersedes. В кортеже шоумена было пять машин, кортеж сопровождала Нацполиция.
Следом за ним появился и действующий глава государства. В его кортеже насчитали значительно больше автомобилей. Порошенко пришел на стадион со своей супругой Мариной и детьми.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся