Порошенко и Зеленский прибыли на "Олимпийский"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский прибыли на НСК "Олимпийский", где состоятся их дебаты перед вторым туром выборов.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Первым возле стадиона появился Зеленский. Он приехал на Mersedes. В кортеже шоумена было пять машин, кортеж сопровождала Нацполиция.

Следом за ним появился и действующий глава государства. В его кортеже насчитали значительно больше автомобилей. Порошенко пришел на стадион со своей супругой Мариной и детьми.

Скриншот из видео

Новости Стали известны имена ведущих на дебатах Порошенко и Зеленского

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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