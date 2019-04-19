Дебати Зеленського і Порошенка: повне відео

У Києві на НСК "Олімпійський" закінчилися публічні дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. За даними МВС, подивитися на дискусію прийшло 22 тис. осіб.

Дебати тривали близько години. Порошенко першим пішов зі сцени. Відзначимо, що в кінці зустрічі опоненти не потиснули один одному руки.

Дивіться повне відео виступів обох кандидатів:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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