Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО: первые фото и подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Он прилетел в столицу Литвы польским государственным самолетом, который вылетел из Жешува.

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Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил прибытие Зеленского на саммит, передает "Суспільне". Глава государства отправился к площади, где должно состояться поднятие флага Украины. Отмечается, что вместе с ним в Литву прибыл министр обороны Алексей Резников.

Борт с Зеленским приземлился около 15:45, а его выступление ожидается в 18:00 по Киеву, информируют украинские СМИ.

На завтра запланированы официальные переговоры с лидерами США, Канады, Германии, Франции. Также 12 июля с участием Зеленского состоится первое заседание Совета Украина-НАТО.

Это первый визит президента Украины в Вильнюс с начала масштабного вторжения. От нынешнего саммита НАТО Киев ожидает конкретных решений по евроатлантической интеграции украинского государства, а также гарантий продолжения военной поддержки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что украинский президент примет участие в саммите НАТО вечером во вторник.

Столтенберг также рассказал, что на среду, 12 июля, намечена согласительная встреча с Зеленским.

С союзниками будет обсужден план повышенной готовности войск и финансовая поддержка, заявил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 июля Зеленский заявил, что все страны НАТО понимают, что Украина должна быть в Альянсе. По его словам, саммит в Вильнюсе теперь немыслим без Украины.

– В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит стран НАТО, который продлится два дня. Все детали встречи – в нашем материале.

– Накануне стало известно, что Зеленский прибудет в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами военного альянса. По данным СМИ, он проведет переговоры с президентами США и Турции.

– Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Джо Байден будет ожидать личной встречи с Зеленским на саммите.

– В Кабмине ранее заявили, что участие Зеленского на саммите в Вильнюсе зависит от финальных документов, которые предложат принять по итогам встречи.

– В Офисе президента исключили визит Зеленского в Вильнюс, если лидеры НАТО проявят "дефицит мужества". А в МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже сейчас отвечает интересам союзников.

– Президент Литвы Гитанас Науседа предложил создать базы НАТО у границ РФ для сдерживания агрессии. По его мнению, Украина должна стать членом Альянса и решения саммита "не разочаруют украинцев".

– 10 июля Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Президент Реджеп Тайип Эрдоган как можно скорее направит парламенту соответствующий протокол.

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