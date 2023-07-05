'Продолжается диалог': Науседа заявил, что решение саммита НАТО в Вильнюсе 'не разочарует украинцев'

По итогам саммита НАТО, который будет проходить в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля, Украина может получить такие обязательства со стороны стран-членов Альянса, которые ее не разочаруют. Констультации по Украине среди стран, входящих в НАТО, еще продолжаются, поэтому полностью исключать возможность, что наша страна уже через несколько дней может получить приглашение стать членом Альянса после войны "в той или иной форме" преждевременно.

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью, опубликованном изданием LRT. Он подчеркнул: возможно, Украина и не получит всего того, что озвучено президентом Владимиром Зеленским в "программе-максимум", однако точно получит "многое" и не будет разочарована.

В разговоре с журналистом издания Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО, который будет проходить 11-12 июля в Вильнюсе, будут достигнуты договоренности о таких обязательствах перед Украиной, которые ее "не разочаруют".

"Да, двери НАТО открыты, но для некоторых стран они открываются очень быстро, а другие страны вообще не могут найти эти двери, и я думаю, что украинцы абсолютно правильно задают вопрос о том, что сегодня они еще не члены НАТО... Для меня успехом будет, если мы скажем больше, чем на саммите в Бухаресте", – отметил Науседа.

Литовский президент добавил, что его украинский коллега не будет разочарован результатами саммита.

"Президент Зеленский, как я надеюсь, по приезде в Вильнюс обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимум, но уж точно получит многое", – отметил Науседа, добавив, что ожидает договоренностей по поводу двухсторонней поддержки на уровне Украина-НАТО, а также того, что некоторые из членов Альянса приедут в Вильнюс со своими пакетами поддержки.

Он также не согласился с утверждением журналиста о том, что вильнюсский саммит точно не закончится приглашением для Украины присоединиться к Альянсу после завершения войны.

"Я бы не стал так категорично формулировать, что приглашения (вступить. – Ред.) после войны в той или иной форме не будет. Это именно то, что мы сейчас обсуждаем. Это не будет программа-минимум, потому что программа-минимум, вероятно, будет просто повторением того, что было заявлено в Бухаресте (в 2008 году. – Ред.), с добавлением Совета Украина-НАТО и обязательств по поддержке... Я думаю, что мы будем выше программного минимума, но я не хочу забегать вперед", – отметил Науседа.

Он добавил, что за приглашение Украины в НАТО категорически выступают "не одно, не два и даже не четыре государства", сейчас между ними и более сдержанными членами Альянса продолжается диалог, который, ожидает Науседа, "завершится взаимоприемлемым способом".

Литовский президент также высказался о значении уже согласованного создания Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в Вильнюсе. Науседа уверен, что эта платформа приблизит Украину к Альянсу.

"Мы получим очень четкую платформу и вместе с тем достаточно авторитетную и влиятельную платформу, чтобы иметь тесные деловые отношения между Украиной и НАТО. Я верю, что контакты между Украиной и НАТО будут активизироваться по всем направлениям... В принципе, это уже происходит, украинцы учатся управлять западной техникой, технологиями, делают это очень быстро и, честно говоря, наверняка удивляют своих союзников, осваивая вещи, на которые уходит в десять раз больше времени. Делают это очень эффективно, но и понятно. Это нация, твердо борющаяся за свою свободу. Это, я думаю, эта связь сделает отношения между Украиной и НАТО еще более эластичными, и мы фактически начнем готовиться к членству Украины таким образом, моделируя процессы, как будто Украина уже является членом НАТО", – подчеркнул глава Литвы.

"Да, на самом деле... некоторые вопросы еще не решены, но я думаю, что это вопрос ближайших дней, по сути вопрос сегодняшнего дня. У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что они скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", – резюмировал Науседа.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел "очень хороший разговор" с Зеленским в преддверии саммита НАТО.

"Спасибо за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", – заявил украинский президент после беседы с генсеком Североатлантического альянса.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы "получить для Украины максимальный результат" в ходе саммита.

В то же время, по словам Зеленского, несмотря на взятый курс на евроатлантическую интеграцию, Украина не пойдет на территориальные компромиссы ради вступления в НАТО.

Глава государства также добавил, что от саммита Украина ожидает конкретики своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.