Байден будет ждать личной встречи с Зеленским на саммите НАТО – Белый дом

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе. Как известно, президент Украины примет участие в инаугурационной встрече нового Совета Украина –НАТО.

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Об этом на брифинге в пятницу, 7 июля, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, на предстоящей встрече блок "погрузится в отношения НАТО с Украиной" и "путь к ее будущему членству".

Он добавил, что идет "активная дискуссия" о критериях, которые Украина должна выполнить, чтобы стать членом Североатлантического альянса.

Комментируя противодействие Германии отправке кассетных боеприпасов Украине и противоположное решение США, Салливан возразил, что в альянсе есть "какие-либо трещины".

Также Салливан еще раз отметил, что Украина должна провести ряд реформ, чтобы стать членом НАТО. На этом, по его словам, настаивает Байден.

"Это была его позиция с самого начала, которая остается верной и сегодня, и мы остаемся верными ей в Белом доме. Президент также четко дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставим ей и исключительное количество вооружений и возможностей как от нас, так и от наших партнеров", – сказал Салливан.

Накануне генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, его ожидают на инаугурационной встрече нового Совета Украина – НАТО.

Пока неизвестно, в каком формате глава государства присоединится к саммиту и прибудет ли в Вильнюс лично.

Недавно в Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского в Вильнюс, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев считает, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Наше государство проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. В то же время одна реформа в мире остается незавершенной – это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.