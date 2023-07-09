Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО: названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Если на нем не будет получено приглашение присоединиться к Альянсу, Украина будет вынуждена "пересмотреть стратегию".

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В настоящее же время идет работа по финальным документам, которые предлагают принять по итогам саммита – именно от них будет зависеть участие украинского лидера в мероприятии. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формат всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", – пояснила она.

Стефанишина добавила, что на столе перед лидерами будут лежать финальные документы, которые предложат принять по результатам саммита, и власти в Киеве пока не знают их содержания.

Именно от финальных документов будет зависеть, поедет ли Зеленский в Вильнюс.

"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты в отношении Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только о себе, но и о друзьях, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак (руководитель Офиса президента. – Ред.) по гарантиям безопасности", – сказала Стефанишина.

Она также отметила, что Украина будет вынуждена "пересмотреть стратегию", если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Если мы имеем отсроченное или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", – сказала вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что Зеленский примет участие в саммите в Вильнюсе. Его ожидают на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО. Он также озвучил ожидания от саммита, отметив, что члены НАТО "сделают Украину еще сильнее".

– В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с Зеленским на саммите.

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

– В Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

– В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Киев проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.

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