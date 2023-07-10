"Время обещаний закончилось": Науседа заявил, что Украина должна стать членом НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом НАТО. Он также подтвердил, что государства Альянса решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на пути к членству.
Об этом Науседа заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить", – сказал он.
Президент Литвы отметил, что поскольку Альянс крепкий, он должен обеспечивать единство и солидарность. Также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.
"В этой связи мы должны выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только о "открытой двери". […] Важно, чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые сделают так, что членство Украины в НАТО будет не теорией, а практической возможностью", – сказал он.
Науседа также назвал очень положительным шагом решение об изъятии Плана действий по членству. По его словам, это упростит путь Украины в НАТО.
Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации по финальному решению саммита еще продолжаются.
"Консультации продолжаются и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласуют очень четкое сообщение по Украине. Еще не принято финальное решение", – сказал он.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".
В Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".
В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран–союзников. Киев проводит реформы, невзирая на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.
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