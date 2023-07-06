В МИД отреагировали на заявление США об условиях членства Украины в НАТО и призвали мир не оглядываться на Москву

Киев считает, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Наше государство проводит реформы несмотря на полномасштабную войну. В то же время одна реформа в мире остается незавершенной – это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

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Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook. Он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Киеву нужно провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса, прежде чем присоединиться к нему.

Представитель МИД подчеркнул, что Соединенные Штаты – ведущий союзник Украины по противодействию вооруженной агрессии РФ. Николенко поблагодарил всех американцев, которые поддерживают украинцев.

"Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая проводила бы такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине будут неотвратимо продолжаться", – заверил дипломат.

Он подчеркнул, что мир при этом не до конца поменял отношение к роли Российской Федерации в архитектуре евроатлантической безопасности.

"Как только наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам союзников по безопасности, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем", – написал Николенко.

Напомним: на брифинге 5 июля Карин Жан-Пьер заявила, что США привержены политике открытых дверей НАТО.

В то же время она напомнила высказывания американского президента Джо Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу".

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов предположил, что ожидания нашего общества от Вильнюсского саммита НАТО не будут удовлетворены. Он объяснил, что "видел черновики речей".

– По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы "получить для Украины максимальный результат" во время саммита.

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