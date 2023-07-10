Байден на полях саммита НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом, – журналист

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Кроме того, руководитель Белого дома встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщил журналист издания Politico Джонатан Лемайр. Мероприятие пройдет 11 и 12 июля в Литве.

"Среди запланированных встреч президента Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе в течение следующих двух дней: президент Турции Эрдоган, президент Украины Зеленский", – написал журналист.

Вечером 10 июля президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter сообщил, что Байден уже прибыл в Вильнюс, глава страны встретил его в аэропорту.

"Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи", – написал Науседа.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

Издание Bloomberg сообщило, что Зеленский прибудет в столицу Литвы, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, в среду, 12 июля.

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как известно, 7 июля Зеленский прибыл в Турцию и провел переговоры с Эрдоганом. Турецкий лидер сказал, что наша страна заслуживает быть членом НАТО, и пообещал Киеву дальнейшую поддержку. Также он анонсировал визит российского диктатора Путина в Турцию в следующем месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне саммита НАТО в Вильнюсе Столтенберг поддержал отмену плана действий по вступлению Украины в НАТО. Присоединение страны к Альянсу состоится без этого этапа.

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