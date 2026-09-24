Умерла вдова Владимира Высоцкого, которая была украинского происхождения: чем она ещё запомнилась. Фото

Марина Влади скончалась 24 сентября в своём доме в окружении близких и домашних животных. О смерти французской актрисы, певицы и писательницы сообщила её семья. Дети Влади назвали её жизнь "долгой и прекрасной".

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Среди самых известных страниц биографии Влади – брак с Владимиром Высоцким. Однако её карьера началась задолго до знакомства с советским артистом: первую роль в кино она получила ещё в детстве, сообщает французское СМИ BFM.

Харьковские корни

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в Клиши во Франции в семье русских эмигрантов. Её дедушка Евгений Энвальд был русским генералом и кавалером ордена Святого Георгия, а значительная часть его военной службы была связана с Харьковом.

Евгений Энвальд командовал 124-м пехотным Воронежским полком, входившим в состав 31-й пехотной дивизии, дислоцированной в Харькове. По воспоминаниям семьи, он стал одним из первых владельцев автомобиля в городе. Сам полковник также участвовал в музыкальных вечерах и исполнял романсы под гитару.

В Харькове с военной средой была связана и мать Марины Влади – Милица Энвальд. Именно она в юности впервые выступила с классическим балетным танцем на сцене военного лагеря в Малиновке под Харьковом. Позже Милица стала прима-балериной Парижской оперы.

После революции семья Энвальдов покинула Россию. Евгений Энвальд вместе с семьёй сначала оказался в Югославии, а его дочь впоследствии переехала во Францию. В 1926 году Милица вышла замуж за оперного певца Владимира Полякова. Через несколько лет у них родилась дочь, которая позже взяла сценическое имя Марина Влади.

Первые роли

Влада сначала занималась балетом, но довольно быстро перешла в кино. Свою первую роль она получила в 10 лет в фильме "Летняя гроза" Жана Жере, который вышел на экраны в 1949 году.

В 17 лет актриса вышла замуж за режиссёра Робера Оссейна. Вместе они работали над четырьмя фильмами, среди которых "Негодяи попадают в ад", "Простите наши обиды", "Ты — яд" и "Ночь шпионов".

В 1961 году Влади сыграла в фильме "Принцесса Клевская" режиссёра Жана Деланнуа. А за роль в картине "Супружеское ложе" Марко Феррери 1963 года она получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

В 1970-х и 1980-х годах Марина Влади продолжала активно сниматься. Она работала с известными французскими режиссёрами, а среди её работ этого периода были комедии и драматические фильмы.

В частности, она сыграла в картине Жана Янна "Все прекрасно, все хорошо" и в фильме Жана-Мари Пуаре "Твист снова в Москве". В 1974 году Влади появилась вместе с Филиппом Нуаром в картине Бертрана Тавернье "Пусть начнётся праздник".

Брак с Высоцким

Наибольшую известность на территории бывшего СССР Марине Владе принес её брак с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1960-х годах, а в 1970 году поженились.

Влади стала последней женой Высоцкого. Их брак продлился до смерти артиста в 1980 году. После этого актриса неоднократно рассказывала о нём в своих интервью и книгах.

В своих мемуарах она описала совместную жизнь с Высоцким, его творчество и годы их брака. Их история осталась одной из самых известных страниц биографии французской актрисы.

Марина Влади также работала писательницей и певицей. Помимо французского кино, она снималась в международных проектах и много лет оставалась известной общественной фигурой во Франции и странах бывшего СССР.

Ее смерть 24 сентября 2026 года подтвердили родные. Марине Владе было 88 лет.

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Напомним, в 2015 году в честь дня рождения французской актрисы Марины Влади OBOZ.UA собрал самые интересные факты о ней.

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