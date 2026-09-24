Во Львовской области нашли причудливый гриб-радугу: на что он похож и почему все хотят его увидеть. Фото и видео

В Украине – осень и, соответственно, грибной сезон. Но наряду с обычными, всем известными грибами украинцы нередко находят и довольно странные существа. Так, во Львовской области люди, пожалуй, впервые увидели в лесах гриб-радугу. Причем, вероятно, нашли гриб исключительно по сильному, если можно так сказать, "запаху".

Видео дня

Речь идет о так называемом "вонючем сморчке". О том, что гриб-радугу начали находить во Львовской области, свидетельствуют соответствующие посты в сети.

Вот, например, женщина показала видео со своей находкой в львовских лесах.

О чем речь

Это "условно съедобный" гриб. У "вонючего сморчка" есть и название на латыни, причем оно также "условно пристойное" – Phallus impudicus, что с латыни переводится как "бесстыдный фаллос".

Более того, у еще молодого "бесстыдного фалоса" есть яйцо – всего одно, но довольно больших размеров, диаметром 4-6 см. Знатоки называют его "ведьминским яйцом". Запах такого "нераскрытого яйца" слабый, напоминает запах редьки или сырой земли.

При созревании яйцо разрывается и принимает вид вуали, из которой вырастает цилиндрическая, пористая, губчато-мочалковая, полая, хрупкая ножка высотой 12-22 см с характерной шапочкой. Коническая шляпка покрыта оливково-зеленоватой слизью и сверху имеет плоский диск с отверстием посередине.

Интересные факты о грибе-радуге

Созревший гриб имеет настолько сильный и "специфический" запах, что его можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Однако этот запах имеет большое биологическое значение, привлекая к слизи насекомых, которые таким образом переносят споры гриба на большие расстояния.

Гриб-радуга получил такое название из-за разнообразных цветов его вуали и шляпки – только ножка у него обычная белая.

Нередко эти грибы могут образовывать обширные грибницы, достигающие 10 метров в диаметре.

Этот гриб считается одним из рекордсменов по скорости роста. Как утверждают специалисты, при благоприятных условиях (дождь, повышенная влажность, тепло и т. д.) гриб подрастает на целых 5 миллиметров в минуту – это можно увидеть невооруженным глазом. Такая скорость вдвое превышает скорость роста бамбука.

Где встретить "бесстыдный фалос"

Еще раз напомним – это условно съедобный гриб. Он не считается ядовитым, однако зрелый гриб люди и животные в пищу не употребляют из-за его очень резкого запаха падали.

Впрочем, на стадии яйца гриб-радуга съедобен – и идет в пищу и животным, и людям. Причем люди его даже не готовят, а употребляют сырым; по вкусу он напоминает редис.

Встретить "бесстыдный фалос" можно с конца апреля по ноябрь в лиственных и смешанных лесах, рядом с дубом, буком, грабом, ольхой и некоторыми кустарниками. Больше всего он любит березовые леса. Растет на богатых гумусом почвах или вблизи гнилой древесины, под густым покровом листьев.

Гриб распространен в Европе. В Украине встречается в карпатских лесах. Также ранее был замечен в Тернопольской области, в частности на территории Национального парка "Кременецкие горы". Именно во Львовской области "вонючий сморчок" люди ранее не видели.

Грибы в Украине

В Карпатах можно встретить необычные грибы рода рамария, которые своим видом напоминают миниатюрные оленьи рога. Они растут преимущественно возле поваленных деревьев и пней и могут иметь различную окраску.

Также в Карпатах можно встретить ежовик пестрый (Hericium erinaceus), известный также как "грива льва". В медицине Японии, Китая и Южной Кореи его используют уже более тысячи лет. OBOZ.UA рассказывает, где растет, как выглядит ежовик пестрый, а также о свойствах, которые ему приписывают.

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