"Самое главное – реальные инструменты": Зеленский заявил о согласовании законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта, который должен гарантировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава государства назвал текст проекта закона "сбалансированным".

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По словам Зеленского, законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины уже 24 июля. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

В чем суть законопроекта

Зеленский объяснил, что законопроект, который в скором времени будет внесен в украинский парламент, будет гарантировать реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Также президент уверен, что новый законопроект обеспечит надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

"Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", – заявил президент.

Зеленский выслушал позицию правоохранительных органов

Накануне Владимир Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Президент отметил, что разговоры были очень детальными, и ему было важно, чтобы каждое ведомство имело свои аргументы.

"СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины. Мне важно было, чтобы каждый имел аргументы. Важно то, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине", – отметил президент.

Нардепы работают над другим законопроектом

Параллельно с инициативой президента около 50 народных депутатов подали в Верховную Раду законопроект №13531 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О прокуратуре". Народные избранники аргументируют, что этот проект закона восстановит институционную независимость органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях.

Что предшествовало

Накануне генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми. Он подчеркнул, что не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

В то же время после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) выступили с совместными заявлением. В ведомствах подчеркнули, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП.

Напомним, за проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

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