ЕС был готов открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины, но отложил решение из-за закона о НАБУ и САП – СМИ

Закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал критическим ударом по процессу вступления Украины в Евросоюз. Брюссель имел план обхода вето Венгрии и был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Киевом, но теперь решение отложено.

Видео дня

ЕС до последнего момента пытался предотвратить это, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Как отмечается, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос лично звонила вице-премьеру Тарасу Качке, предупреждая о последствиях.

"В конце концов, оценка специалистов по европейской тематике является единодушной: за последние дни Украина подошла вплотную к тому, чтобы убить свои шансы на открытие содержательных вступительных переговоров с ЕС, а возможно, и пересекла эту линию", – отмечают журналисты.

У ЕС был шанс обойти вето Орбана

Контраргумент Киева заключался в том, что пауза Украины в евроинтеграции – это вина самого ЕС, в частности, из-за вето Венгрии .

Но ирония судьбы в том, что именно в июле у Украины появился шанс на сдвиг в процедуре вступительных переговоров.

По сути, в Брюсселе планировали "кинуть" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и обойти его вето.

По данным СМИ, в Брюсселе наработали юридически нестандартный, но потенциально эффективный план, который должен был бы позволить обойти формальное вето Венгрии.

Согласно схеме, которую согласовали Еврокомиссия, глава Евросовета Антониу Кошта и ряд стран ЕС, прежде всего Дания, председательствующая в Совете ЕС, открытие переговорного кластера должно было состояться без голосования, на полях заседания 18 июля.

Суть заключалась в том, что в учредительных документах ЕС нет требования о единогласном голосовании за промежуточные технические шаги, такие как, в частности, открытие кластеров, а потому у Еврокомиссии есть право делать это по собственной инициативе, ведь страны-члены, открыв переговоры о вступлении с 2024 года, дали ей соответствующие полномочия.

Впервые эту идею на самом высоком уровне обсудили во время саммита НАТО в Гааге, а финальный раунд обсуждений с руководством ЕК и Евросовета прошел 10 июля в Риме – после этого Кос выразила уверенность в открытии всех глав в переговорах о вступлении.

Киев удивил ЕС

Но впоследствии начали происходить события, которые удивили ЕС, пишут журналисты.

В частности, в начале июля правительство заблокировало назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, а затем прошли обыски у известного антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

В конце концов, Дания не внесла предложения об открытии первого переговорного кластера в повестку дня заседания Совета ЕС.

Источники СМИ указывают на "внутриевропейские" преграды, как ключевые, объясняя, что в Брюсселе пытались избежать того, что какая-то из ключевых стран-членов ЕС начнет публично выступать против этого шага.

Отдельные столицы ЕС считали, что решение требует доработки и его следует перенести на сентябрь.

Бывший вице-премьер Ольга Стефанишина в своем последнем интервью на посту подтверждала, что план открытия переговоров 18 июля действительно был, возложив ответственность за его срыв на ЕС.

В то же время, по данным СМИ, эта версия не подтверждается.

Кто ответственен за срыв переговоров

По состоянию на 14 июля, когда появились сообщения о решении Зеленского заменить ответственного за евроинтеграцию в Кабмине, собеседники журналистов в Брюсселе уверяли, что процесс двигался положительно и были все основания рассчитывать на открытие переговорного кластера.

Несмотря на то, что главной причиной отсрочки альтернативного плана стала нехватка готовности со стороны самого ЕС, определенное влияние событий вокруг БЭБ также было, утверждают СМИ.

Но все это не имеет значения после последних событий, отмечают журналисты.

Зеленский, зная о сдвигах в ЕС, не только не прекратил, но и усилил атаку на реформы.

Разрушение независимости НАБУ и САП пересекло красные линии для ЕС.

"И теперь наличие или отсутствие венгерского вето уже не имеет решающего значения. Грязную работу вместо Виктора Орбана выполнила сама Украина", – пишут журналисты.

Даже при нынешних условиях сверхжесткой публичной реакции со стороны ЕС на ситуацию вокруг НАБУ и САП, вероятно, не будет, ведь в ЕС продолжает действовать де-факто мораторий на критику Киева.

Однако, отсутствие неотложных последствий после вступления в силу скандального закона не означает, что не будет последствий долгосрочных, сказал один из источников в дипломатических кругах.

До недавнего времени ключевым рычагом для давления на Украину был предвступительный процесс. Однако после последних шагов Зеленского у части европейцев сформировалось мнение, что вопрос вступления "больше не является приоритетом", поэтому Европа готовится использовать другие рычаги, прежде всего – финансовые.

Первые непубличные сигналы об этом Украина уже получила, предостерегают источники.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада 263 голосами поддержала законопроект 12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП и передающий их генпрокурору Украины. Вечером Зеленский подписал закон.

В ряде городов Украины прошли мирные акции протеста против принятого закона. Граждане выразили опасения, что из-за нового закона антикоррупционные органы потеряют независимость.

В совместном заявлении НАБУ и САП заявили, что лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно противодействовать коррупции среди высокопоставленных чиновников.

23 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ, а международным партнерам сообщено, что следственные действия происходят "объективно и обоснованно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!