"Я закончил восемь войн": Трамп снова вспомнил о Нобелевской премии и заявил о "позоре" для Норвегии. Видео

Президента США Дональда Трампа до сих пор "мучает" то, что Нобелевский комитет в 2025-м не вручил ему премию мира. "Виновной" в этом американский лидер на этот раз сделал Норвегию.

Он также снова напомнил, что "остановил восемь войн". Об этом Трамп сказал в эфире республиканского телеканала Fox News.

Трамп нашел "крайних"

Президент США снова взялся жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, на которую, по его убеждению, он вполне заслуживает.

В том, что его выдающиеся достижения в установлении мира, в частности между "Албанией и Азербайджаном", а также между "Камбоджей и Арменией", члены Нобелевского комитета не оценили, есть конкретный "виновник". По версии Трампа, это Норвегия.

"Я остановил восемь войн. И я думаю, что это (то, что Трампу не дали Нобелевскую премию мира. – Ред.), знаете, было большим позором для Норвегии. Я не знаю, какое отношение к этому имеет Норвегия, но именно там находится комитет. Много норвежцев. И это стало большим позором для Норвегии, несмотря на то, имеют ли они к этому какое-то отношение или нет. Я думаю, что да. Они говорят, что нет", – отметил американский лидер.

Что известно о Нобелевских комитетах

Как известно, всего существует пять Нобелевских комитетов, каждый из которых отвечает за конкретную отрасль, за достижения в которой вручают премии памяти шведского химика и изобретателя Альфреда Нобеля.

Нобелевские комитеты, отбирающие претендентов на получение четырех премий по физике, химии, физиологии или медицине и литературе) расположены в Швеции. Они являются рабочими органами соответствующих присуждающих организаций. Окончательное решение относительно того, кто получит Нобелевскую премию по физике и химии, принимают в Шведской королевской академии наук, лауреатов премии по литературе определяет Шведская академия, а за присуждение премии по медицине и физиологии голосуют 50 членов Нобелевского собрания Каролинского института.

А вот пятый комитет – Норвежский Нобелевский комитет – действительно расположен в столице Норвегии Осло. Состав этого комитета утверждает парламент Норвегии.

Именно Норвежский комитет ответственный за Нобелевскую премию мира и имеет особый статус, ведь является одновременно и рабочим органом по отбору кандидатов в Нобелевские лауреаты, и присуждающим органом по этой премии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп не сходит с "короткой", по его мнению, дорожки к Нобелевской премии мира – и уже на следующий после успешной операции в Венесуэле день он снова заговорил о претензиях США на Гренландию. Свои посягательства на остров, являющийся частью Дании, он взялся обосновывать требованиями "национальной безопасности".

По данным The Economist, сейчас в администрации Трампа работают над соглашением по Гренландии, которое предложат властям острова. В то же время Reuters пишет, что президент США рассматривает возможность приобретения Гренландии, но не исключает силового сценария.

Впоследствии слухи о том, что США намерены приобрести Гренландию подтвердил госсекретарь Марко Рубио, а вице-президент Джей Ди Вэнс призвал ЕС серьезно относиться к Трампу, назвав остров "важным для США и мира".

Тем временем в минобороны Дании предупредили, что готовы стрелять, если кто-то нападет на Гренландию. Власти государства также констатировали, что захват США этого датского острова будет означать развал НАТО.

И Трамп такой прогноз де-факто подтвердил, намекнув, что США могут оказаться перед выбором между Гренландией и НАТО – и не факт, что они выберут Альянс.

