Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии, но не исключает силового сценария – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа снова вернулась к идее установления американского контроля над Гренландией, рассматривая ее как ключевой элемент сдерживания России и Китая в Арктике. В Белом доме заявили, что команда президента анализирует различные сценарии – от покупки острова до других форм политического влияния.

В то же время в Вашингтоне прямо не исключают и силовой вариант развития событий. Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп рассматривает возможное приобретение Гренландии как приоритет национальной безопасности США. По словам администрации, контроль над островом необходим для усиления позиций Соединенных Штатов в Арктическом регионе, где растет активность России и Китая.

Представители президента заявили, что сейчас обсуждается "широкий спектр вариантов" достижения этой цели. Среди них это полная покупка Гренландии у Дании или заключение договора о свободной ассоциации, который не предусматривал бы формального присоединения территории к США.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что как главнокомандующий Трамп располагает и военными инструментами, хотя дипломатия остается приоритетной. Гренландия, которая имеет автономный статус в составе Королевства Дания, неоднократно заявляла, что не заинтересована во вхождении в состав США. После новых заявлений Вашингтона лидеры ряда европейских стран и Канады публично поддержали право острова на самоопределение, предостерегая, что любое силовое давление со стороны США повлечет серьезный кризис в НАТО.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время закрытого брифинга для Конгресса заверил законодателей, что речь не идет о немедленном вторжении, а основной целью администрации остается именно покупка острова. В то же время даже среди республиканцев звучит критика таких заявлений: в Конгрессе напоминают, что Дания является надежным союзником США и членом Североатлантического альянса.

В администрации Трампа также обращают внимание на значительные залежи полезных ископаемых в Гренландии, важные для оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора. По словам американских чиновников, эти ресурсы сейчас практически не разрабатываются из-за нехватки инфраструктуры и рабочей силы. Сам президент не отказывается от намерения вернуться к вопросу Гренландии в течение оставшейся части своего президентского срока.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

