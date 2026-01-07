'Я встречусь с ними на следующей неделе': Рубио подтвердил, что США намерены приобрести Гренландию. Видео

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет намерение приобрести Гренландию. Соединенные Штаты готовятся к официальным переговорам с Данией относительно будущего крупнейшего острова планеты.

Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио во время закрытого брифинга для Конгресса. Он ответил на вопрос журналистов о намерениях США относительно Гренландии.

Репортеры спросили у госсекретаря, почему администрация до сих пор не обсудила ситуацию с датской стороной. Он ответил, что такие переговоры состоятся в ближайшее время.

"Я встречусь с ними на следующей неделе. Мы проведем эти разговоры с ними тогда, но сегодня мне больше нечего добавить к этому", – заявил чиновник.

На вопрос о том, снимут ли США с повестки дня вопрос военного вмешательства, Рубио ответил:

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с ними на следующей неделе".

Журналисты также поинтересовались, планируют ли США купить остров. В ответ Рубио отметил, что это является последовательной позицией Дональда Трампа.

"Это всегда было намерением президента с самого начала. Он сказал об этом очень давно. То есть в этом нет ничего нового. Он говорил об этом в свой первый срок. И он не первый президент США, который изучал или рассматривал возможность того, как мы могли бы приобрести Гренландию. Заинтересованность есть", – подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря, идея приобретения острова имеет историческую основу, и он уже напомнил об этом американским законодателям.

"Я просто напомнил им о том факте, что не только Трумэн хотел это сделать, но и президент Трамп говорил об этом со времен своего первого срока", – резюмировал Марко Рубио.

Что предшествовало

Во время своей первой каденции в 2019 году Трамп пытался купить Гренландию. Тогда и Дания, и правительство Гренландии отклонили это предложение, заявив: "Гренландия не продается".

Ранее США поддерживали военную базу на острове со времен Второй мировой войны и возобновили работу консульства в столице Нууку в 2020 году.

О намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп заявлял сразу после инаугурации в конце января этого года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

