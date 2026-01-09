Дал "сигнал"? Трамп намекнул, что США могут оказаться перед выбором между Гренландией и НАТО

США могут оказаться перед выбором между реализацией собственных планов по Гренландии и сохранением НАТО. И выбор этот может быть не в пользу Североатлантического альянса.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Тһе New York Times. По его словам, крупнейший в мире остров, входящий в состав партнера Штатов по НАТО, Дании, нужен Вашингтону "для психологического успеха".

Что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о приоритетах Вашингтона, не исключил, что Соединенным Штатам "возможно, придется выбирать" между реализацией планов по получению Гренландии и сохранением НАТО.

Из ответа американского президента следует, что Североатлантический альянс без США как ключевого его члена Трамп считает фактически недееспособным.

Когда же у главы Белого дома поинтересовались, зачем ему нужна Гренландия, тот ответил, что переход острова под контроль США "психологически необходим для успеха".

"Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, независимо от того, идет ли речь об аренде или о договоре. Собственность дает вам то, чего вы не можете получить, просто подписав документ", – подчеркнул Трамп.

Из ответа американского президента стало очевидно, что, по его мнению, суверенитет и национальные границы – ничто по сравнению с ролью, которую США играют в коллективной защите Запада, пишет Тһе New York Times. Более того, он считает, что его полномочия как главнокомандующего вооруженными силами США ограничиваются только его "собственной моралью", а не международным правом.

Не упустил Трамп также случая напомнить, что исключительно благодаря ему страны НАТО взяли на себя обязательства увеличить собственные расходы на оборону до 5% ВВП.

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но хочу, чтобы они решили ситуацию. Именно я заставил их тратить больше, знаете, больше ВВП на НАТО. Но если посмотреть на НАТО, то, могу вам сказать, Россия совсем не опасается ни одной другой страны, кроме нас", – заявил президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после успешной атаки на Венесуэлу Трамп снова заговорил о претензиях США на Гренландию. Произошло это уже на следующий день после операции в Каракасе. Свои посягательства на остров, являющийся частью Дании, он взялся обосновывать требованиями "национальной безопасности".

По данным The Economist, сейчас в администрации Трампа работают над соглашением по Гренландии, которое предложат властям острова. В то же время Reuters пишет, что президент США рассматривает возможность приобретения Гренландии, но не исключает силового сценария.

Впоследствии слухи о том, что США намерены приобрести Гренландию, подтвердил госсекретарь Марко Рубио, а вице-президент Джей Ди Вэнс призвал ЕС серьезно относиться к Трампу, назвав остров "важным для США и мира".

Тем временем в минобороны Дании предупредили, что готовы стрелять, если кто-то нападет на Гренландию. Власти государства также констатировали, что захват США этого датского острова будет означать развал НАТО.

