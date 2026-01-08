В минобороны Дании предупредили, что готовы стрелять, если кто-то нападет на Гренландию

В Дании действует королевский указ от 1952 года, согласно которому датские солдаты имеют приказ сразу взять в руки оружие и воевать в случае нападения на территории этой страны. Гренландия является частью Дании, таким образом указанный королевский указ касается и ситуации, если Соединенные Штаты попытаются захватить Гренландию силой. Минобороны Дании назвало это "однозначным вопросом".

Именно так датское министерство прокомментировало изданию Berlingske гипотетическую ситуацию вторжения США в Гренландию. В свою очередь издание напомнило, что согласно указанному указу солдаты имеют право и даже обязаны "оружием противостоять любому иностранному вторжению", даже не дожидаясь соответствующих приказов командования.

Указ времен Холодной войны

В частности, королевский указ требует от войск "немедленно вступать в бой" в случае нападения, "не дожидаясьприказов и не запрашивая их, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или военного положения".

Датские военные еще ни разу не пользовались этим королевским указом времен Холодной войны. С другой стороны, как отметили в министерстве обороны страны, указ от 1952 года "никто не отменял".

Что предшествовало

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил:аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

По словам американского вице-президента Джея Ди Венса, Дания и европейцы в целом не выполнили должным образом работу по обеспечению безопасности Гренландии. В частности, он подчеркнул, что Европа не инвестировала достаточно средств в противоракетную оборону острова.

Также он упрекнул европейцев за то, что в контексте Гренландии они спорят о прошлом. В то же время, по мнению Вэнса, сейчас Европа может сделать любую глупость.

Позиция Европы

Европейские союзники Дании сплотились для поддержки страны и заявили, что работают над единым ответом после того, как Белый дом не исключил возможность захвата Гренландии силой. Но такой "единый ответ" еще не прозвучал.

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна "хочет принять меры, но хочет сделать это вместе с нашими европейскими партнерами", и добавил, что обсуждения "для координации ответных действий" еще продолжаются.

Наиболее "радикальной" издание назвало позицию парламента Финляндии, который призвал поднять этот вопрос на заседании Североатлантического Совета. Хотя Гренландия не является членом НАТО, она входит в состав Дании, которая в Североатлантическом Альянсе с 1949 года.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

