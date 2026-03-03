Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока: полный перечень

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран Ближнего Востока на фоне войны между США и Израилем против Ирана. Обновленное предупреждение обнародовали на третий день атак по территории Ирана, когда боевые действия в регионе расширились.

С заявлением выступила помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар. В заметке в соцсети X она опубликовала подробные инструкции для тех, кто нуждается в помощи, и подчеркнула: "Выезжайте немедленно коммерческим транспортом из-за серьезных рисков для безопасности".

Расширение конфликта

В сообщении говорится о необходимости выезда коммерческими рейсами из Бахрейна, Египта, Ирана, Ирака, Израиля, Западного берега и Сектора Газы, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена.

Рекомендация касается всех граждан США, которые находятся в этих странах.

Призыв появился на фоне продолжения ракетных и дроновых ударов Ирана по Израилю. Кроме того, Тегеран осуществил пуски по нескольким другим странам региона. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что атаки имеют целью создать условия, при которых иранский народ сможет обрести свободу от действующего режима.

Масштаб эвакуации

Накануне Госдепартамент разрешил выезд из Израиля неосновного персонала и членов семей дипломатов из-за "рисков для безопасности". Посол США в Израиле Майк Хакаби, по данным СМИ, обратился к сотрудникам посольства с призывом принять решение об отъезде немедленно. По его словам, те, кто хочет покинуть страну, "should do so TODAY".

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США сообщил, что Соединенные Штаты готовятся к "значительному росту" атак по Ирану в течение ближайших 24 часов. На этом фоне американские власти настаивают на срочном выезде своих граждан из региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской "оси террора". Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

В списке были имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

